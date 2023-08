The Town tem ‘praça de alimentação’ assinada por Alex Atala; leia entrevista com o chef

O festival The Town, que começa neste sábado, vai contar com uma praça de alimentação batizada de Market Square, com gastronomia assinada por Alex Atala e a empresa Sapore.

Serão oito espaços que convidam o público para um passeio gastronômico pelos bairros da capital: desde as tradicionais pizzas da Mooca até os restaurantes orientais da Liberdade, passando pela culinária com uma pegada mais saudável de Pinheiros, os lanches do Centro e os petiscos de bares da Vila Madalena. A sofisticação dos Jardins e os famosos pastéis da Lapa também são parte do roteiro.

Nesta entrevista, Atala fala sobre sua experiência gastronômica em um festival:

Alex Atala é o responsável pela gastronomia do festival The Town Foto: MARCUS STEINMEYER / undefined

Como é preparar um menu para um evento do tamanho de um festival?

Preparar comida para muitas pessoas é sempre um desafio que demanda planejamento e organização. Precisamos escolher receitas que garantam a segurança alimentar das pessoas, ao mesmo tempo em que sejam fáceis de comer porque é bem provável que sejam saboreadas em pé, sem o apoio da mesa. Além disso, o menu para um evento desse porte pede por receitas de preparo rápido para atender à alta demanda.

O que funciona e o que não funcionaria em “gastronomia de festival”?

Continua após a publicidade

Eu sempre falo que comida tem proporção e tem seu momento certo. Em um festival, não é hora de preparar algo muito sofisticado. As pessoas estão ali há horas e, muitas vezes, buscam a comida para recarregar a energia para o próximo show. Então, funcionam bem receitas reconfortantes, de consumo simples e, claro, ricas em sabor.

O que você tem ouvido? Tem alguma banda que vá tocar no The Town que você curta?

Amo música. Do line up do festival, estou ansioso por Criolo e Planet Hemp, entre as bandas nacionais. E por Foo Fighters entre as internacionais.