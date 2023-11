Filho de Claude Troisgros abre restaurante em Ipanema aos moldes dos novos bistrôs parisienses

O chef e restauranter Thomas Troisgros acaba de abrir seu primeiro restaurante em voo solo: o Toto, em Ipanema.

Batizado com o carinhoso apelido que Thomas era chamado pelo seu avô, Pierre Troisgros. O novo empreendimento é 100% comandado pelo chef.

O novo empreendimento tem como proposta ser um contemporâneo nos moldes dos “neobistrôs” parisienses, com bom custo benefício, menu descomplicado e ao mesmo tempo gostoso e confort. Com uma cozinha autoral, Thomas aplica técnicas francesas com influências asiáticas e tendo como base o uso de ingredientes brasileiros.

Thomas Troisgros abre o seu primeiro restaurante solo Foto: Tomás Rangel

Para o menu, Thomas faz a junção de suas lembranças gastronômicas traduzidas em receitas que unem cultura, sabor, textura, cheiro e, principalmente, memória afetiva.

Além disso, no mesmo casarão, no 2º andar, o chef abrirá em dezembro o Oseille, que em francês significa azedinha, folha que é um clássico na culinária dos Troisgros. Em formato fine dining, a casa terá um balcão de 16 lugares, apenas com menu degustação, só para o jantar.