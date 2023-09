Thomas Troisgros vai participar de cerimônia do ‘atum gordo’ em restaurante no Itaim

No próxima terça-feira (dia 19), o Imakay recebe o chef Thomas Troisgros para a cerimônia Kaitai - a abertura de um atum gordo no balcão do restaurante.

Junto com o chef da casa, Luigi Pauletto, Troisgros fará um menu especial de 7 tempos, todos protagonizados pelo peixe, pescado no litoral brasileiro.

Thomas Troisgros. Foto: Iara Morselli / Estadão

Como acontece nestas cerimônias, Pauletto o destrincha o animal na frente dos clientes, explicando os diferentes cortes e usos, antes de servir o menu.

Entre as receitas propostas do convidado para anoite estão o ussuzukuri de atum com ponzu de café, o atum selado no gergelim, servido com nabo, manteiga noisette e óleo de gergelim, além do pescado maturado a seco (dry age), guarnecido de bok-choy e demi-glace de kimchi.

O menu custa R$ 385 por pessoa.

Imakay fica na Rua Uruçuí, 330, Itaim Bibi.