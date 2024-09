Tiago Leifert e Daiana Garbin realizam a campanha ‘De Olho nos Olhinhos’ no dia 21 de setembro

A terceira edição da campanha De Olho nos Olhinhos acontece no próximo dia 21 de setembro.

PUBLICIDADE Criada pelos jornalistas Daiana Garbin e Tiago Leifert, ela tem o objetivo de conscientizar sobre os sinais e sintomas do Retinoblastoma, câncer ocular que atinge crianças de 0 a 5 anos. Neste dia, o casal estará no Shopping Eldorado e no Shopping Taboão para conversar com o público e ajudar a disseminar informações sobre a doença juntamente com médicos voluntários e outros profissionais de saúde.

Daiana Garbin e Tiago Leifert Foto: Danilo Borges

Em São Paulo, o evento ocorrerá das 10h às 22h, nos Shoppings Eldorado, Villa Lobos, Campo Limpo, Plaza Sul e Jardim Sul.

Além da capital paulista, as cidades de Campinas, Taboão da Serra, Franca, Bauru, Piracicaba, Araçatuba e Barueri também receberão atividades da campanha das 10h às 22h.

Aos 11 meses a filha do casal, Lua, foi diagnosticada já num estágio avançado da doença. Os pais decidiram falar publicamente sobre o diagnóstico para que outras famílias consigam chegar ao tratamento mais rapidamente do que Tiago e Daiana conseguiram com a pequena Lua.

Sintomas

Os sintomas mais comuns do retinoblastoma são a leucocoria, ou ‘olho de gato’, em que a pupila pode apresentar uma área branca e opaca no contato com o reflexo da luz, sendo visível em fotos tiradas com flash. Tremor nos olhos e alteração na posição dos olhos, como o desvio ocular (estrabismo) também são sinais que costumam aparecer. Em todos esses casos, a recomendação dos médicos é que a criança seja levada ao oftalmologista para a realização de exames completos.

“Quando diagnosticamos precocemente a chance de cura é maior do que 90%. Quando fazemos a campanha alertamos a população da importância das crianças terem avaliação oftalmológica desde o primeiro ano de vida - com o diagnóstico precoce do retinoblastoma salvamos a vidas destas crianças”, disse Carla Macedo, oncologista pediátrica do GRAACC.