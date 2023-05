Tomie Ohtake traz grandes nomes como Di Cavalcanti, Portinari e Varejão em nova exposição

Os trabalhos mais importantes que passaram pelo crivo do marchand Paulo Kuczynski - foram comercializados ou avaliados por ele - estarão na nova exposição do Instituto Tomie Ohtake. Com inauguração no dia 20, Coleção Imaginária de Paulo Kuczynski traz obras de artistas como Adriana Varejão, Leonilson, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Candido Portinari, Lasar Segall e Wesley Duke Lee - além de muitos outros.

Os marchands Anita e Paulo Kuczynski Foto: Denise Andrade

“Talvez a melhor chave para entender essa coleção imaginária e o olhar inteligente de seu criador esteja precisamente na imensa variedade de estilos e poéticas que permite identificar tanto as preferências pessoais quanto a profunda compreensão da evolução da arte nacional”, afirma Jacopo Crivelli Visconti, curador da mostra. Serão cerca de duzentos trabalhos de 39 artistas que ficam até o dia 13 de agosto em cartaz.

A exposição faz parte da segunda edição do projeto Instituto Tomie Ohtake Visita, que busca dar ao grande público acesso às obras de artistas consagrados que pertencentes a coleções particulares e acabam sendo pouco exibidas