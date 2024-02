Tony Kanaan participa de painel sobre a sinergia entre o mercado corporativo e o automobilismo

O piloto Tony Kanaan, campeão da Fórmula Indy em 2004 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2013, estará no Brasil, na próxima quinta-feira, 22, para participar do painel “Sinergia entre o mercado corporativo e o automobilismo”, na sede da Galapagos Capital.

Tony Kanaan fala sobre o mundo corporativo Foto: Tom Welsh Photography

Ao lado de Kanaan estarão o piloto Carlos Campos e o CEO da Porsche Cup, Dener Pires. Nessa ocasião, Kanaan falará pela primeira vez como parceiro de equipe de Campos na temporada Porsche Cup 2024.

Sergio Waib, empreendedor e apresentador, fará a mediação do painel. Ao final do evento, haverá a apresentação oficial do carro da temporada.