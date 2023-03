Tony Ramos vai viver um ruralista crítico e autoritário em nova novela das nove da Globo

Tony Ramos encarna um produtor rural autoritário e crítico na próxima novela das nove da Globo, Terra e Paixão. Gloria Pires faz a mulher do personagem de Ramos na trama – e vai tentar manipulá-lo em favor dos filhos do casal.

Tony Ramos na gravação da novela 'Terra e Paixão' Foto: João Miguel Júnior/Globo

As gravações começaram no Mato Grosso do Sul, no final de janeiro, e seguem agora no Rio de Janeiro, em externas e na cidade cenográfica dos Estúdios Globo. “Nós temos um diretor (Luiz Henrique Rios) que sabe o que quer, e fundamentalmente promove uma harmonia muito boa com todo o elenco. O nosso ambiente de gravação é realmente de uma nova família”, disse o ator.