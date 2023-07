Trilha sonora de icônico videogame japonês será apresentada pela Orquestra Sinfônica Villa-Lobos

O espetáculo Distant Worlds: a música de Final Fantasy chega ao Brasil para duas apresentações. Elas acontecem no dia 28 de setembro, no Espaço Unimed, em São Paulo; e no dia 1 de outubro, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro

A trilha sonora de Final Fantasy, icônica série de jogos japonesa, será apresentada com regência de Arnie Roth pela Orquestra Sinfônica Villa-Lobos.

Trilha sonora do jogo Final Fantasy Foto: Square Enix Co

Lançado em 2007, em conjunto com o 20º aniversário de Final Fantasy, Distant Worldsapresenta a trilha sonora, criada pelo lendário compositor Nobuo Uematsu, da série devideogames.

O maestro escolhido para direcionar a atração é Arnie Roth, que ficou conhecido pelo seu trabalho com Uematsu ao longo de sua carreira. No Brasil, os instrumentistas responsáveis são da Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, composta por 90músicos e 32 coralistas.