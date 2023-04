Troca de livros no Metrô de São Paulo convida passageiros a se envolverem na leitura

As estações Tatuapé, Sé, República, Ana Rosa e São Mateus do Metrô vão receber o projeto #CirculeUmLivro, realizado pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), em parceria com o Metrô, entre os dias 17 e 23 deste mês. O projeto convida passageiros a doarem um livro que já leram em uma das estações enquanto levam outro gratuitamente para casa, incentivando a circularidade e a leitura.

A iniciativa é da Indústria Brasileira de Árvores Foto: Thiago Santiago/Ibá

A ação também contará com programação para incentivar a cultura e educar sobre a sustentabilidade do papel.

Bloco de Notas

FUTURO. A L’Oréal inaugura salão de beleza, com 790m² na Av. Ibirapuera, voltado para a aprimoração de profissionais da área. Focado em inovação, tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade, o espaço contará com 50 bolsas de estudo para educação profissionalizante, que inclui cursos técnicos, conteúdos comportamentais, de comunicação e digitais.

MAIS UM. O restaurante Vista, que ocupa o terraço do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, vai ganhar outro espaço na cidade. O segundo Vista abre as portas no dia 16 de maio, no topo do CJ Shops, nos Jardins. Tuca Mezzomo, do Charco, assume a operação do restaurante.





