Uísques comemorativos japoneses chegam ao Brasil; garrafa pode custar mais de R$ 14 mil

Para celebrar o seu centenário e a cultura do Japão, a marca japonesa, The House of Suntory, traz para o Brasil versões limitadas e exclusivas dos principais rótulos do seu portfólio.

Entre eles, estão o Hakushu Peated Malt 18 anos e Yamazaki Mizunara 18 anos que ganharam uma edição especial para os 100 anos, além dos rótulos Yamazaki 12, Hakushu 12 e Hibiki, que já existem no Brasil e que receberam novos designs comemorativos.

O usíque Yamazaki Mizunara 18 anos é sugerido em R$ 14.452 - a versão utiliza exclusivamente carvalho Mizunara na sua combinação - e tem como características a cor de âmbar avermelhado, com aroma de cereja escura, pêssego maduro, canela e noz moscada.

Já o Hakushu Peated Malt 18 anos pode ser encontrado por R$11.437 - e utiliza exclusivamente barris de carvalho americano e maltes turfados.