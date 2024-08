Última turnê de Gilberto Gil tem parceria com a marca de relógios Rolex

Durante a turnê, Gil terá a Rolex como relógio oficial.

Em 2002, a empresa estabeleceu um programa de mentoria especificamente para permitir o intercâmbio entre diferentes gerações de artistas. Gilberto Gil participou do programa em 2012 como mentor da cantora egípcia Dina El Wedidi e, desde então, sempre esteve próximo da marca, como em sua apresentação em Atenas, no evento que celebrou os vinte anos do programa de mentoria, em 2023.