Uma experiência na cozinha com o dono da Rede TV!

O empresário Marcelo de Carvalho, sócio-fundador e acionista da RedeTV!, possui um projeto paralelo ao trabalho na televisão – voltado à gastronomia e lifestyle, o ‘Mangia Bene’. Na página do Instagram, criada há um ano em parceria com a namorada, a jornalista e consultora de mercado de luxo Chris Pitanguy, o casal compartilha receitas, dicas culturais e experiências.

Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV!, e a namorada Chris Pitanguy Foto: Rafaela Barbosa

Agora, o projeto se expandiu e contará com eventos imersivos ao redor do País. Serão quatro ações presenciais com um menu completo preparado especialmente pelos anfitriões. A primeira edição do ‘Mangia Bene Experience’ acontecerá em Campos do Jordão, no Hotel Toriba, entre os dias 5 e 7 de maio.

“Como era de se esperar a última coisa que imaginava era ter mais uma atividade, sendo executivo atuante da TV e de outras empresas, e ainda gravando programas como apresentador… Mas tudo foi ideia da Chris, que era minha ‘cobaia’ sempre na hora de provar as receitas, e hoje estamos felicíssimos tanto com os milhões de acessos nos vídeos, quanto com o reconhecimento (as pessoas hoje me param na rua pelo Mangia Bene), mas principalmente porque genuinamente nos divertimos muito fazendo”, disse Carvalho.

“E o Mangia Bene Experience surgiu da ideia de montar um grupo restrito, em que pudéssemos compartilhar experiências não somente gastronômicas, mas também mesclar histórias, culturas e estilos de vida em um único evento”, completou.