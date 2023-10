US Top: marca que já foi sinônimo de jeans e símbolo de juventude volta ao mercado nacional

Os mais velhos (experientes, vai) irão se lembrar... A US Top, que já foi sinônimo de jeans no Brasil (e símbolo de liberdade e juventude), vai voltar ao mercado nacional.

Quem está trazendo a marca de volta é a Cia do Jeans.

O primeiro índigo blue brasileiro teve sua trajetória iniciada nos anos 1970 e seguiu até o início dos anos 2000 - quando deixou de ser produzido.

US TOP vai voltar ao mercado nacional Foto: LERAMOS

A Cia do Jeans, holding mineira responsável pela produção e comercialização de marcas como Wrangler e Vilejack, adquiriu a marca da Alpargatas e desenvolveu uma nova linha de produtos.

Focada em ícones como a calça de cinco bolsos, as jaquetas e as camisas, a US Top pretende reconquistar o mercado nacional e chegar em 2024 com 30 mil peças distribuídas mensalmente, em multimarcas de todo o País.

A nova US Top será produzida com matéria prima nacional no polo de Colatina (ES).