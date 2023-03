Vai uma tacinha de vinho? Conheça Filipa Pato, a premiada enóloga portuguesa que chega amanhã a SP

A renomada enóloga portuguesa Filipa Pato chega amanhã a São Paulo para participar de dois jantares exclusivos para convidados ( realizados no Varanda Grill e no Hotel Rosewood). Ela também aproveita a estadia para ministrar uma aula na Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-SP). “ Estou muito feliz de regressar ao Brasil e ver o interesse crescente dos nossos vinhos autênticos da uva baga e bical e das nossas práticas de agricultura biodinâmica adaptadas às nossas vinhas centenárias da Bairrada”, disse.

A portuguesa Filipa Pato produz vinhos 'sem maquiagem' Foto: Carlos Poly

Nascida na Bairrada, na costa litorânea de Portugal, ela é formada em Engenharia Química pela Universidade de Coimbra. A vinícola que leva o seu nome produz vinhos com práticas biodinâmicas na vinificação, como uso de leveduras nativas e intervenção mínima. Seus rótulos estão presentes em diversos restaurantes com estrelas Michelin. Em 2020, ela foi eleita Enóloga do Ano pela Revista Vinhos, a primeira portuguesa a conquistar esse prêmio.

Entre os vinhos de Filipa, que ela costuma chamar de “vinhos sem maquiagem”, destacam-se o Nossa Calcário Branco e o Nossa Calcário Baga Tinto 2018, produzido com a uva típica da região da Bairrada, e que recebeu 95 pontos da Wine & Spirits e 94 pontos da Wine Enthusiast. Já o Post-Quercus Baga Bical produzido com uvas de vinhas velhas, conquistou 91 pontos do crítico Robert Parker, e 92 pela Decanter Magazine (no Brasil, os vinhos de Filipa são trazidos ao mercado pelas importadoras Casa Flora e Porto a Porto).