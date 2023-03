‘Vamos ser sinceros, envelhecer é muito difícil’, diz Malu Mader

Em 2023, Malu Mader celebra 40 anos de carreira e foi com este gancho que a Riachuelo convidou a atriz para estrelar sua nova campanha, que marca também o novo momento da marca, de se posicionar como uma plataforma de conteúdo.

Malu Mader em campanha para Riachuelo Foto: Bob Wolfenson

Aos 56 anos, com diversos papéis icônicos, Malu traz em sua trajetória grandes participações nas principais novelas da dramaturgia brasileira. Ao longo dos anos, suas personagens marcaram gerações e pautaram o imaginário nacional. Em conversa com a repórter Sofia Patsch, a atriz contou quais foram os pontos altos e baixos da carreira e como lida com a idade. Confira a seguir.

Quais as lembranças mais positivas dos seus 40 anos de carreira?

Com certeza as relacionadas aos atores e atrizes que admirava, que me inspiraram a seguir essa profissão e com quem tive a alegria de contracenar em inúmeros trabalhos ao longo desses 40 anos, como por exemplo: Luis Gustavo, Francisco Cuoco, Dina Sfat, Gloria Pires, Fernanda Montenegro, Marília Pera, Paulo José, Claudio Correa e Castro, Yara Cortes e Natalia Timberg. E claro, ter trabalhado em novelas escritas por Gilberto Braga, Janete Clair e Cassiano Gabus Mendes.

E os pontos negativos?

Em qualquer trabalho existem as adversidades, mas ser atriz é tão bom que prefiro lembrar das inúmeras alegrias que essa escolha me trouxe.

Como lida como a fama?

Gostaria de ter aceitado a fama com mais tranquilidade e desenvoltura. Apesar de compreender que sim, a fama e suas consequências são parte indissociável dessa profissão, e até desejada, sempre me incomodou o desrespeito à privacidade e a super exposição.

E com a idade?

A idade também é um grande desafio. Principalmente nessa profissão. Vamos ser sinceros, envelhecer é muito difícil. Mas é possível encarar de um jeito mais leve. Tento aprender observando pessoas que envelheceram bem, com dignidade, sabedoria e inteligência. Quem ama a vida descobre as alegrias e prazeres de todas as idades.