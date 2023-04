Viagem pela África inspira nova música de Ana Schurmann; ouça a canção

A cantora brasileira e modelo Ana Schurmann compôs a música “Una Mambo Mengi”, que terá renda revertida às crianças em situação de vulnerabilidade social na Tanzânia, na África. Ana esteve no arquipélago de Zanzibar, onde conheceu Julius Mango, uma liderança local. “O Mango estava vendendo pulseiras na praia, em 2022, quando nos encontramos. Ele me ofereceu uma onde estava escrito “Una Mambo Mengi”, que significa na gíria do idioma suaíli “muitas coisas na cabeça”, relembra.

Ana Schurmann lança música com comunidade do Kilimanjaro Foto: Michele Piras

No dia seguinte, conversou novamente com Julius, que estava com alguns amigos, sobre a vida por lá. “Acredito que, de tão curiosa que fui, eles começaram a me chamar de Una Mambo Mengi”, diz. “Logo, surgiu a ideia de criar uma música com este título, representando o que aprendi durante aqueles dias. Passei a ver a vida de uma outra forma.” A parceria de Ana e Mango tem participação também do coral composto por crianças da comunidade e pode ser ouvida no Spotify.

Ouça a canção:





Alaíde Costa canta em tributo ao poeta Cacaso

Alaíde Costa (foto) canta Dentro de Mim Mora Um Anjo no disco que vai celebrar os 80 anos do poeta Cacaso em 2024. Alaíde foi a primeira a gravar para o álbum, que será lançado pelo selo Kuarup, acompanhada pelo pianista Alexandre Vianna. A canção foi sucesso nos anos 1970 com Fafá de Belém. Também já gravaram suas participações Joyce Moreno e Toquinho.

Bloco de Notas

EXPOSIÇÃO. Entre os dias 5 de maio e 5 de junho, o espaço Arte Vivo traz a exposição gratuita Cartografias Visuais para Uma Escrita LGBTI+, com obras de 17 artistas ligados à causa, como Hudinilson Jr, Kuenan Tikuna, Regina Silveira, Rochelle Costi e Avaf – Com curadoria de Andrés Hernández.

SUSTENTABILIDADE. Marina Silva participa do painel Sustentabilidade, Meio Ambiente, Clima e Bioeconomia como Políticas de Estado, no dia 29 de junho, às 11 horas, no Auditório Febraban, com moderação de João Dantas, sócio e board member do BTG Pactual.













