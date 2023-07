Vinho e jazz dominam feira gastronômica ao ar livre no Brooklin

Nos próximos dias 22 e 23 de julho, a Caramelo Cultural traz o Brooklin Session Wine and Jazz, uma festa ao livre com entrada gratuita, feira gastronômica, show com Tony Gordon, atividades para as crianças, música, degustação de vinhos e empórios.

Nesta edição, o ritmo musical fica por conta do jazz e suas mais variadas vertentes - com múltiplas apresentações de grupos que navegam do clássico ao samba jazz, com apresentação no domingo de Tony Gordon.

Outro destaque especial é o vinho - com um setor criado especialmente para ele com venda da bebida em taça e garrafa, degustações, exposições de produtores e importadores.

Para as crianças, a festa traz atrações como os brinquedos infláveis gigantes, monitoria kids com oficinas, pintura no rosto e recreação.

Feira gastronômica no Brooklin Foto: Reprodução

Brooklin Sessions - Wine and Jazz

Datas: 22 e 23 de julho, das 11h às 21h (sábado) e das 11h às 19h (domingo)

Continua após a publicidade

Praça General Gentil Falcão

Entrada Franca