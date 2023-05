Virada Cultural com uma dose a mais: bar promove ‘Virada Etílica’ de 24 horas neste fim de semana

Quem vai resistir até o final? Durante a Virada Cultural, neste sábado e domingo, o Trinca Bar & Vermuteria comemora um ano de vida com uma virada etílica. O bar comandado por Tábata Magarão e Alê Bussab vai funcionar por 24 horas ininterruptas - das 10h da manhã do sábado até às 10h do domingo.

Alê Bussab e Tábata Magrão, no Trinca Bar Foto: Thales Hidaqui

Durante essas 24 horas, o comando do balcão será rotativo e vai receber nomes como Michelly Rossi, bartender do Bar dos Arcos, Alisson Oliveira, do Caledonia Whisky & Co., e Rodrigo Rosso, do Infini, e outros. Cada bartender vai criar um drinque assinatura - que ficará disponível por uma hora e com preço fixo de R$ 36.

Todo o evento será transmitido pelo Youtube.

Haja saúde... e fígado.