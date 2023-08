Você conhece o cinema paraguaio? O MIS tem uma programação só com longas produzidos no país

Em parceria com o Consulado Geral do Paraguai no Brasil, o MIS (Museu da Imagem e do Som) promove a Mostra de Cinema Paraguaio, do dia 24 ao dia 26 de agosto, sempre às 17h e às 19h. Ao todo, serão exibidas seis produções, realizadas a partir de 2006, e que retratam diferentes períodos históricos do país pelo olhar de seis diferentes realizadores. As sessões são gratuitas, e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do Museu.

Entre os títulos, estão “Hamaca Paraguaya”, destaque da Mostra Um Certain Regard do Festival de Cannes, e o longa “La Redención”, que teve sua estreia internacional no 13º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, como parte da programação “Contemporâneos” do Festival.

Além das sessões no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, os filmes da Mostra de Cinema Paraguaio vão circular pelas 120 cidades parceiras do Pontos MIS – programa de difusão cultural do MIS – por todo o estado de São Paulo, até 30 de novembro.