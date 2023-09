Você é do tipo que divide o guarda-chuva? Serviço de compartilhamento vai crescer em São Paulo

A Unimed Nacional e a Rentbrella começaram a expandir o serviço de compartilhamento de guarda-chuvas para estações de Metrô e trem da cidade de São Paulo.

As estações das linhas 4 (amarela) e 5 (lilás), do Metrô, e as 8 (Diamante) e 9 (Esmeralda), da Via Mobilidade, passam a receber esta semana os quiosques de compartilhamento com guarda-chuvas que podem ser utilizados pelos usuários de maneira gratuita.

Chuva na região da Avenida Paulista Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADAO CONTEUDO

A Unimed Nacional já patrocina mais de 350 locais da Rentbrella na região metropolitana de São Paulo, que somam cerca de 40 mil guarda-chuvas disponíveis para a população.