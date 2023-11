Você honrou o juramento da sua formatura? Eugênio Bucci lança livro com respostas de seus ex-alunos

O que você faria se o seu professor de Ética o convidasse a repensar um juramento feito há vinte anos, às vésperas de sua formatura?

Essa é a temática que o livro Eu Juro, lançamento da Editora-Laboratório Com-Arte.

Com organização de Eugênio Bucci, Ana Paula Cardoso e Felipe Mello, a antologia revisita os juramentos dos ex-alunos do curso de Jornalismo da Cásper Líbero, dos anos 2001 e 2002, e traz depoimentos desses profissionais em uma viagem entre o passado e o presente.

Eugênio Bucci lança livro na segunda-feira Foto: DENISE ANDRADE

“Quando dei aulas de Ética Jornalística na Cásper Líbero, em 2001 e 2002, eu acompanhei cerimônias de formatura de jovens jornalistas - e fui percebendo que não havia um padrão único para os juramentos que eram lidos nas solenidades. Com essa observação na cabeça, eu propunha, em uma das provas, que cada estudante escrevesse o seu próprio juramento. Eu dizia: olha lá, hein?, daqui a uns anos eu vou voltar, como um fantasma, e vou perguntar se vocês cumpriram o compromisso que vocês mesmos escreveram”, contou Bucci.

“Passados uns dez anos, eu comecei a levar a sério aquela minha ameaça retórica. Comecei a levar tão a sério que, passado algum tempo, com a ajuda da Ana Paula Cardoso e do Felipe Mello, selecionamos algumas provas daquele tempo da Cásper e escrevemos para os autores. E aí, vocês cumpriram o juramento? Foi assim que essa experiência começou. O resultado me comove muito”, continuou o professor.

Onze jornalistas responderam sobre seus juramentos. São Eles: André Deak, professor na ESPM e diretor e roteirista do programa Café Filosófico, do Instituto CPFL; Dimalice Nunes, editora de economia CNN (digital); Ellen Nogueira, diretora de projetos especiais na CNN Brasil; Fábio Fujita, jornalista e revisor de grandes editoras brasileiras; Felipe Lavignatti, um dos criadores do Arte Fora do Museu; Maria Júlia Coutinho, apresentadora do programa Fantástico, da Rede Globo; Paloma Cotes, editora-assistente do núcleo de Hard News do portal UOL; Paula Adamo Idoeta, repórter e produtora multimídia da BBC News Brasil; Rafael Andrade, editor e revisor de conteúdos de comunicação de marketing no Vale do Silício; Rodrigo Savazoni, diretor executivo do Instituto Procomum; e Sérgio Praça, professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas.

O livro será lançado na segunda-feira, dia 13, às 19h, na Livraria da Vila da Alameda Lorena, 1501.