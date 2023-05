Influenciadora Anna Carolina Bassi, Einstein e Shopping Cidade Jardim promovem evento beneficente

O Voluntariado Einstein, o Shopping Cidade Jardim e a empreendedora e influenciadora digital Anna Carolina Bassi se uniram para promover, no próximo dia 25, às 15h, uma talk beneficente sobre empreendedorismo feminino.

O evento ocorrerá na nova área do shopping “Home & Design” e toda renda arrecadada será destinada ao Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP) - trabalho de atenção e desenvolvimento realizado pela equipe multidisciplinar do Einstein, que mantém as atividades de capacitação profissional, oficinas de educação, artes, esportes e comunicação.

Carol Bassi, uma das organizadoras de evento beneficente Foto: BOB WOLFENSON

A conversa abordará temas dentro do universo do empreendedorismo feminino e será conduzida pela própria influenciadora, Anna Carolina Bassi, com mediação de Alessandra Levy, economista e palestrante. Também contará com a participação da empreendedora local, Ana Márcia, que passou por capacitação no PECP e contará a história da abertura de seu próprio negócio em Paraisópolis, uma loja de roupas infantis, montada logo após concluir o curso de capacitação.

O Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis existe desde 1998 e integra educação, serviço social, esportes, artes, saúde e capacitação profissional em diversas áreas. O trabalho de atenção e desenvolvimento da comunidade local é realizado pela equipe multidisciplinar do hospital.