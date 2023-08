Wilson Simoninha busca ‘intimidade’ entre artistas e público em série de shows

Criada por Wilson Simoninha, uma série de shows vai colocar artistas cara a cara com o público em um clima intimista, em que curiosidades e, até mesmo, fatos desconhecidos serão revelados.

Batizada de PDDM - Por Dentro da Música, a série de shows estreia em 15 de setembro, para um público de apenas 240 pessoas, no Teatro Unimed, com a apresentação de Henrique Portugal, tecladista do Skank acompanhado pela Solar Big Band.

Wilson Simoninha é o criador da série de shows Foto: Rafael Ianni

Nas semanas seguintes, já estão confirmados nomes como Roberto Menescal e BossaCucaNova, Max de Castro e João Sabiá, Tony Gordon e Claudio Zoli, Tuto Ferraz (baterista, marido de Fernanda Abreu), Pedro Mariano, Kell Smith e o trio formado por Pretinho da Serrinha, Pedro Baby e Rachell Luz.

Os ingressos já podem ser adquiridos no site www.sympla.com.br/teatrounimed ou na bilheteria do teatro a partir de 1º de setembro.

“Tudo partiu da ideia de fazer com que o público se sinta em sua própria casa ou na sala de estar de cada artista, ouvindo confissões, descobrindo o inesperado, surpreendendo-se com referências da música de um jeito nunca antes visto. O ambiente intimista e acolhedor do teatro criado pelo Isay Weinfeld se presta com perfeição a isto”, afirma Simoninha, que também assina adireção geral.