Xande de Pilares fala sobre a chegada do seu terceiro filho

Xande de Pilares, 53 anos, que se apresentou no camarote do King, na Marquês de Sapucaí , contou como tem sido a espera do terceiro filho, fruto da relação com a modelo, Thay Pereira, de 23 anos.

“Não foi planejado, mas já virou uma grande benção nas nossas vidas. Nas redes sociais, os dois compartilharam a novidade com os fãs recentemente. “Finalmente podemos contar! Nosso neném está aqui no forninho se preparando para cair no samba daqui a pouco”, escreveram na legenda da publicação, que traz a reação do músico ao descobrir a gravidez.

Xande de Pilares e Thay Pereira Foto: Brunini

No vídeo, a namorada conta que comprou um presente para o cantor e lhe entrega o embrulho. Ao abrir, Xande vê uma camisetinha vermelha e um bilhete. Depois de ler, o músico reage: “Tá grávida?” Feliz, ele abraça a amada e comemora a notícia. “Ih, vem neném aí. Ah, moleque”, brincou.