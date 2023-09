Zé Celso será o homenageado na 24ª Satyrianas; serão 400 eventos em 86 horas de programação

Com o tema Re_existir no Zé-Fênix (homenagem a José Celso Martinez Correa), a 24a. Satyrianas vai movimentar a cidade com mais de 400 eventos, 86 horas ininterruptas de programação em quatro dias – de 12 a 15 de outubro.

Os eventos serão realizados em 12 espaços culturais de São Paulo, além de eventos na rua no Dia das Crianças (Galeria Olido, Parque Augusta e Praça Roosevelt). Tudo de graça ou no esquema pague quanto puder.

A abertura será dia 11 no Teatro Oficina com apresentação da peça modernista de Flávio de Carvalho, O Bailado do Deus Morto, de graça.

Zé Celso será o homenageado desta edição Foto: JENNIFER GLASS

O ator, diretor, dramaturgo e militante das artes e da política, Zé Celso Martinez Corrêa morreu aos 86 anos em São Paulo, no dia 6 de julho deste ano, depois de sofrer graves queimaduras em um incêndio.