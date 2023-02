Carnaval com os pets

Os pets também ganham eventos carnavalescos na capital paulista. Confira três opções para curtir com o seu cachorro a folia do carnaval 2023. Todos garantem que o volume da música não vai agredir os ouvidos sensíveis dos cães. Alguns são mistos, com a presença de crianças e cachorros, o que exige que o seu pet goste de interagir com os pequenos humanos. No mais, capriche na hidratação e boa diversão.

Foto: Ana Paula Deodato

?O que: Carnaval Pet Friendly

Quando: 19/02 a 26/02, de domingo a sexta, das 12h às 21h, sábados e feriado das 10h às 21h

Onde: Praça de Eventos do shopping Anália Franco , Av. Reg. Feijó, 1739 - Tatuapé

?Atrações

Bailinho de 18 a 26/02, das 15h e às 17h - Customização de fantasias para crianças (chapéu de Pierrot e máscara de Colombina pets) e pets (chapéus e gravatinhas)

Espaço para realizar maquiagens e penteados carnavalescos para crianças

Espaços Instagramáveis

Foto: Ana Paula Deodato

?O que: Bailinho de carnaval (para crianças e pets)

Quando: 25/02 das 12h às 20h e 26/02 das 14h às 20h

Onde: Mooca Plaza Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, Vila Prudente (próximo ao Pet Park)

?Atrações

Música ao vivo e Bandinha Carnavalesca

Oficinas infantis

Camarim de maquiagem para as crianças

Piscina de bolinhas para os pets

Painel Instagramável para os pets

Concurso de fantasias para crianças (25/02) e pets (26/02)

Serão arrecadados alimentos não perecíveis ou ração para as ONGS Nova 4E - Entidade Especializada Em Pessoas Especiais e MoocAnimal. Entrada franca.

Foto: Ana Paula Deodato

?O que: Desfile Pet

Quando: 26/02 das 8h30 às 11h

Onde: Cachorródromo Parque Ibirapuera ( Av. IV Centenário) pela entrada do portão 6

?Atrações

Três categorias de concursos de fantasias: dupla de cão e tutor, pet individual e grupo de cachorros. Premiação: 1 ano de plano de saúde pet da Petlove

Concentração

Desfile

Cervejas e sorvetes caninos e água

Brindes

Inscrição para quem quiser participar do concurso

Inscreva-se pelo e-mail quintal@petlove.com.br ou retire a ficha no quiosque da Petlove no parque Ibirapuera. Válido para os 50 primeiros inscritos. O kit deverá ser retirado até às 9h no dia do concurso. Entrada franca.