5 destinos pet friendly para curtir o frio e as férias

Selecionamos 5 destinos pet friendly de inverno entre São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para você curtir com o seu pet nas férias de julho. Cá entre nós? São dicas que valem para qualquer época do ano, mas que tem um charme especial no frio. Afinal, sentar lado a lado com a Ella (minha filha pet) e curtir uma lareirinha é um prazer único.

Campos do Jordão , SP

Em Campos do Jordão está o hotel Surya-Pan (diárias a partir de R$ 700,00) com infraestrutura própria, que já vale como atração principal e ainda tem a serra da Mantiqueira com dezenas de bons hotéis, parques e passeios. No hotel espere encontrar gramados imensos onde os cães têm permissão de ficarem soltos, sem guia, caso sejam socializados. Uma trilha bem delimitada em meio a mata nativa e acompanhada de monitores especializados em comportamento animal. E também um lago com stand up paddle e piscina de raia olímpica (rasa e funda) para os cães nadadores. O hotel disponibiliza aos hóspedes que querem desbravar os entornos o e-book Guia Pet Friendly Campos do Jordão.

Ella curtindo a lareira no quarto do hotel Surya Pan. Foto: Cris Berger

Vale do Ribeira, SP

Incrustada no meio da natureza, em Tapiraí, a pousada Pegada da Onça (a partir de R$ 1.000,00) garante paz e sossego para quem quer ir na direção oposta de filas e lugares cheios. O verde domina o cenário e 12 suítes de cerca de 60 metros quadrados, extremamente confortáveis, com lareira e ofurô, são o deleite para quem precisa colocar o sono em dia. Ainda assim há trilha, cachoeira, lago com pedalinho, piscina com água natural e outra aquecida, sala de jogos, academia e um chef de cozinha à disposição dos hóspedes. O café da manhã é servido até às 14 horas, pode ser tomado no casarão ou no seu quarto e é delicioso. Você só vai pegar o carro novamente quando for a hora de ir embora. Os pets por lá também podem circular sem guia contanto que não briguem com outros cães.

Continua após a publicidade

Ella curtindo com a Cris o ofurô da pousada Pegada da Onça. Foto: João Victorino

Lumiar, RJ

Na serra fluminense, mais precisamente em Lumiar encontra-se o apaixonante Parador Lumiar (diárias a partir de R$ 1.400,00) e aqui fica a dúvida, o que é mais bonito: a natureza dramática com o paredão de montanhas, rios e cachoeiras ou os 13 chalés que rodeiam o lago em meio a um vale? Apenas dou um spoiler: você sairá para desbravar a região, que é escandalosamente linda, e voltará para "casa" com a certeza de encontrar uma boa cozinha onde os verdes vêm da horta orgânica, os vinhos da adega de pedras, duas saunas (a vapor e seca), piscina com água natural, lago com um pequeno pier, massagistas, lareira e ofurô. A experiência de viver a natureza com luxo e o seu pet no programa.

A beleza exuberante da serra fluminense e o Zeca. Foto: Cris Berger

Refúgio da Montanha, RS

O hotel Refúgio da Montanha (diárias a partir de R$ 380,00) fica no meio do caminho entre o Lago Negro e o centro de Gramado. É um clássico hotel da serra gaúcha com fachada colonial, quartos bem equipados com calefação, uma lareira gigante no hall, onde inclusive acontece o café da manhã dos hóspedes bem acompanhados de seus pets. E falando no café, prepare-se porque a variedade e qualidade dos pães, bolos, tortas, quiches, docinhos, geleias, salgados, frios, frutas,, sucos, cafés, chocolate quente e espumante superam qualquer café colonial da cidade. Uma vez bem alimentado e feliz basta sair para bater perna pela rua Borges de Medeiros e conhecer os parques e passeios da região.

Ella na área do café da manhã do hotel Refúgio da Montanha. Foto: Cris Berger

Continua após a publicidade

Serra do Rio do Rastro, SC

Chegar até o topo da serra catarinense requer um certo trabalho, porém há uma boa notícia: o caminho é cenográfico! Ele já faz parte da proposta de quebrar a rotina e ver o mundo. Você pode subir a íngreme Serra do Rio do Rastro com o zigue zague rasgando a montanha ou vir por Urubici. Os dois valem a pena, o que me leva a propor: venha por um e volte pelo outro, mas vivencie os dois. Ao cruzar o portão de acesso ao Rio do Rastro Eco Resort (diárias a partir de R$ 2.800,00) você já avista os chalés bem equipados com lareira e jacuzzi, que ficam a poucos passos do lago, as lhamas que passeiam soltas, o casarão onde está a piscina aquecida e a com borda infinita e ao ar livre, a jacuzzi e também o restaurante. Além da quadra de beach tennis, a sala de massagem e as poltronas de madeira espalhadas pelos gramados, por onde você poderá dar longas caminhadas e curtir com o seu pet. E lembre-se: você está ao lado de um cânion e o resort organiza degustações de vinhos, pães e queijos de cima dele. Por aqui os pets devem estar na guia, pois o resort não é cercado.

Ella na suíte do Rio do Rastro Eco Resort. Foto: Cris Berger