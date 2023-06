5 restaurantes pet friendly em Porto Alegre

A capital gaúcha está cada vez mais atenta ao movimento pet friendly e toda vez que vamos ao sul, voltamos com novas dicas de lugares que recebem pets. Nossa última passagem por Porto Alegre teve o grande intuito de visitar meu pai no Hospital São Lucas da PUC. Quando não estávamos ao lado dele, aproveitamos para conhecer o Press do Cais, o BAH, o Peppo Cucina, o Gen Street e a voltar na Barbarella Bakery. Confere nesta reportagem o melhor de cada um e saiba que seu pet é muito bem-vindo em todos eles.

Ella no Gen Street. Foto: Cris Berger

Press Cais: para ver o pôr do sol

A grande atração do Press do Cais é o pôr do sol, portanto, chegue um pouco antes de ele morrer no Guaíba. As mesas pet friendly ficam na área externa, sendo assim, programe-se para ir em um dia com tempo bom. O melhor local para sentar é justamente neste espaço com mesas e bancos contínuos de cara para o grande espetáculo. Você pode colocar seu pet ao seu lado, em cima do banco, apenas cuidado para ele não lamber o prato, pois o vizinho do lado pode se incomodar (e com razão).

Ele está dentro do Embarcadero. No passado, ali funcionavam armazéns. Ficou o rústico (ainda bem!). Agora, os galpões do Cais do Porto Mauá se tornaram um importante ponto turístico para os turistas e, sem dúvida alguma, moradores. No cardápio você vai encontrar os mesmo pratos do Press da Dinarte Ribeiro. Toda vez que eu vou ao Press tento pedir outro prato, mas mesmo depois de ler o cardápio de uma ponta a outra, sucumbo ao pad thai (R$ 75,00)e sempre saio feliz e satisfeita.

Ella nas mesas da área externa do Press do Cais. Foto: Cris Berger

Bah: sotaque gaúcho em todos os pratos

O Bah é um restaurante dentro do shopping Barra, na zona sul de Porto Alegre. Grandes portas sanfona, que abrem se o tempo está bom, levam para um jardim com grama verdinha. Este contato com o ar livre é uma delícia. Você tem o conforto e segurança de um shopping com o respiro de estar perto do rio e mais próximo à natureza. A Ella ficou bem acomodada ao pé da mesa - deitada na sua caminha - e curtindo a brisa que vinha de fora. Há bastante espaço entre as mesas, o que favorece todo o porte de pet.

Os pratos do cardápio são bem escritos e a medida que a leitura acontece a lista de desejos sobre o que pedir, aumenta. Como não pedir pelas bruschettas (R$ 25,00) feitas com a cuca de Santa Maria? Todo o menu foi criado com inspiração nos sabores gaúchos, em pratos típicos do Rio Grande do Sul. É genial, pois torna-se uma experiência gastronômica cultural.

Ella nas mesas do BAH, pertinho do jardim. Foto: Cris Berger

Peppo Cucina: italiano de respeito

Abrimos os serviços com o chardonnay de rótulo próprio do Peppo Cucina. Que belo branco para acompanhar a burrata e o nhoque com camarões e funghi (Gnoconni ai Gamberi e Funghi) que compuseram o almoço irretocável. Acabei pedindo pelo Prato da Boa Esperança (R$ 130,00) e imagino que terei dificuldade de pedir outro, depois de tê-lo provado. Ainda sim, o cardápio é recheado de pratos da cozinha italiana e seguramente devem ser tão surpreendentes quanto os nhoques recheados de brie.

O espaço pet friendly fica na varanda coberta e super charmosa. Analisando o espaço entre as mesas, que é bom, indico para todos os tamanhos de cães. E como temos proteção para os dias chuvosos, não temos que nos preocupar com a meteorologia.

Varanda coberta do Peppo. Foto: Cris Berger

Gen Street: comida&arte

Provei os pratos do Gen Street porque estava hospedada no Swan Generation. Ainda bem! Seria uma lástima não conhecê-lo. Ele fica no térreo e também atende os hóspedes, além de ser aberto ao público. A ótima apresentação dos pratos do Gen é apenas um presságio do que vem pela frente. Da entrada, que foi com croquetas salmão (R$ 42,00) até o salmão (R$ 65,00) do prato principal, levitei. A qualidade dos insumos, assim como, a forma de preparo entregaram uma experiência gastronômica digna das melhores lembranças. Palmas ao chef Bruno Sarmento.

O Gen fica em um corredor com mesas e sofazinhos contínuos. O chão é desenhado pelo artista plástico Marcelo Lenko. Pelas paredes há grafites do Rafael Jung. o Clima é de comer consumindo arte. Antes de ir embora, visite o lounge do hotel e faça a foto clássica na arquibancada com o grafite da Patty Rigon. É possível acomodar os cães ao lado das mesas e em cima dos sofás. Eles recebem um pote de água na chegada.

Ella no charmoso corredor do Gen Street. Foto: Cris Berger

Barbarella Bakery: padoca do coração

Eu frequentei muito a Barbarella quando morava em Porto Alegre. O Cozumel (meu cão antes da Ella) foi o primeiro cachorro a entrar no salão do andar superior. Hoje ele é liberado para todos os cães. Você pode escolher entre as mesinhas da calçada e varanda que são super charmosas, por estarem em uma rua tranquila e arborizada. Sim, a Dinarte Ribeiro é conhecida pelo túnel verde formado pela copa das árvores. Ou nas mesas internas.

Os pães são as vedetes da casa. Há quem passe ali para comprar a baguete de fermentação natural ou fique para provar os diversos sanduíches. Para quem não come carne, há o Kiko (R$ 23,00). Pedir um pão francês com manteiga (R$ 10,00) é igualmente uma bela decisão.

Ella nas mesinhas da varanda da Barbarella. Foto: Cris Berger