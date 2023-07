Café da manhã com o pet? Conheça um local que mima o cão e seu humano

Um dos programas prediletos dos paulistanos é também adorado por quem faz questão de sair bem acompanhado de seu pet, afinal, o que pode ser melhor do que acordar sem o despertador tocar e tomar um café da manhã demorado? Eu e a Ella acabamos de conferir o café do Vila Jacarandá em Pinheiros e fizemos questão de contar tudo para você.

Ella acompanhando o café da manhã do Vila Jacarandá. Foto: Cris Berger

O Vila Jacarandá tem um generoso jardim cheio de plantas, ele é comprido, bem típico das casas de Pinheiros. Coberto por um teto translúcido, deixa a luz natural passar e isso é maravilhoso. Temos a comodidade de seguirmos firmes e fortes no programa, mesmo que chova. Portanto, não importa se estiver sol ou chuva, siga em frente com o seu pet.

Ella com a guia presa no gancho e Cris ao seu lado. Foto: Arquivo pessoal

As mesas são próximas. O ideal é para cães de pequeno e médio porte, mas não vamos tirar os grandões do programa, apenas saiba que ele não é imenso e seu pet deverá ficar tranquilo. Aos finais de semana lota, o trânsito de pessoas e garçons é intenso, portanto, indicamos para cães já acostumados a um ambiente com muitas pessoas, outros cães e barulhos.

Serviços para os pets

Perto dos muros há ganchinhos para prender a guia dos pets, isso é ótimo porque ficamos com as mãos livres e podemos comer com mais conforto. E, claro, nossos cães seguros. Prender a guia no pé da cadeira ou da mesa não é uma boa opção, pois qualquer puxão leva tudo aos ares. Falo por experiência própria. Use o ganchinho.

Ella testando os serviços do Vila Jacarandá. Foto: Cris Berger

Eles mimam os cães com uma mantinha que pode ser usada para deitarem em cima ou como cobertor, fica a seu critério. Além de trazerem um pote de água individual à mesa.

Observe o display com algumas diquinhas de como conduzir os pets em um local pet friendly de forma que a experiência seja boa para todos: seu cão em primeiro lugar, os demais clientes, a equipe do restaurante e você.

Cardápio

Agora, vamos ao cardápio. A proposta não é quantidade e sim qualidade. Ainda assim, você come muito bem e sai super satisfeito. As opções não diferem de uma padaria, mas a forma de preparo e os insumos é o que faz a experiência gastronômica ser sublime.

Mesa Completa. Foto: Cris Berger

No Café da Fazenda (R$ 97,00 por pessoa) vem pão de queijo meia cura feito com ovos caipiras, presunto Royale, queijo Quina do Produtor Pé no Morro, pão de fermentação natural, iogurte da Fazenda Atalaia com frutas e granola, ovos caipiras mexidos com nata e bolinho de banana coberto de merengue canela. Há café, chocolate quente e chá.

Bolo de banana com merengue de canela. Foto: Cris Berger



Não parece o mundo perfeito?