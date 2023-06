Campos do Jordão alternativo e pet friendly

Se você colocar feriado e frio na mesma frase o resultado será a cidade de Campos do Jordão repleta de turistas ávidos por fondue, cachecol e lareira. Quem subir a serra para curtir o melhor dos dias de outono - quase inverno - pode encontrar congestionamento pelos lados do Capivari, por isso, vamos dar algumas dicas para você desfrutar da Mantiqueira em um roteiro menos óbvio e cheio, além de maravilhoso.

Selecionamos 10 restaurantes do e-book "Guia Pet Friendly Campos do Jordão e Alta Mantiqueira" (baixe aqui) para você curtir na companhia do seu pet. Nele, há a distância para os locais fazendo o hotel Surya-Pan (o mais pet friendly da região) como ponto zero para cada restaurante.

Cris e Ella nas redes do restaurante Empório dos Mellos. Foto: Cris Berger

Vecchia Toscana: uma vista de tirar o fôlego

A Vecchia Toscana serve cozinha italiana, tem uma vista espetacular para a serra da Mantiqueira e mesas na parte de dentro e de fora da casa no estilo da pré Renascença de um antigo vilarejo totalmente reformado. Se o tempo estiver bom, sentar no jardim é mágico, mas caso chova, você não precisa se preocupar.

Ella na varanda do Vecchia Toscana. Foto: Cris Berger

Parque da Cerveja: mirante, restaurante e piquenique

Você pode ir ao Parque da Cerveja para almoçar, degustar cervejas artesanais ou curtir a vista para a serra a partir da plataforma de vidro. As mesas pet friendly não se limitam à varanda, a parte interna também aceita pets. Particularmente, o que eu mais gosto é escolher as comidinhas no cardápio e fazer um piquenique no gramado com vista para as montanhas e ao som da cachoeira.

Ella no Parque da Cerveja fazendo piquenique com os pratos do Alto da Brasa. Foto: Cris Berger

Bonanza Grill: você vai uma vez e quer sempre voltar

O Bonanza Grill sempre lota aos finais de semana e feriados pelo simples motivo de ser muito bom, portanto, chegue cedo ou vá disposto a esperar. A boa notícia é que sua cozinha é profissional e uma vez que você se senta à mesa, o pedido não vai demorar para ser servido. Os grelhados são o carro chefe e os acompanhamentos são tão bons quanto os principais. A vista é maravilhosa. Vá em dias sem chuva, pois as mesas são na área externa.

Ella na varanda do Bonanza Grill. Foto: Cris Berger

Caras de Malte: a cerveja que estão em todos os cardápios

Pela parede de vidro, é possível ver os tonéis da cervejaria Caras de Malte, famosa na região. Há mesas para sentar na varanda coberta. Com o sol, tem a opção extra de curtir o pequeno jardim onde estão as espreguiçadeiras. O cardápio é bem completo e se você gosta de cervejas, vai curtir fazer uma degustação.

Ella na varanda da cervejaria Caras do Malte. Foto: Cris Berger

Vinícola Villa Santa Maria: parece um sonho

Será necessário reservar sua visita à Vinícola Santa Maria, ainda mais em um feriado, mas o programa é imperdível. A casa de paredes brancas, com vasos de plantas, em meio a árvores e espaços bem decorados é um convite a horas extremamente prazerosas. Você pode fazer degustação dos vinhos dentro da cave que tem uma mesa feita do tronco de uma araucária e almoçar olhando o verde das montanhas. Inclusive, sugiro o menu degustação harmonizado com os rótulos da casa.

Ella na vinícola Santa Maria. Foto: Cris Berger

Dona Chica na Horta

O restaurante Dona Chica na Horta do chef Anderson fica dentro de uma estufa de plantas, no bairro dos Mellos. A luz natural deixa a atmosfera super relaxante. Antes de sentar à mesa, relaxe no sofá da entrada, peça um drink, observe ao redor. Da cozinha saem pratos com legumes e hortaliças orgânicos colhidos na horta, quase que na hora. Há opções para quem é vegetariano. E, também, cardápio para os pets.

Ella no sofá do Dona Chica na Horta. Foto: Cris Berger

Empório dos Mellos

Um pequeno grande restaurante: assim vejo o Empório dos Mellos localizado no bairro de mesmo nome. Na entrada há um armazém com insumos produzidos por pequenos produtores locais. Você pode sentar onde desejar: nas mesas da varanda externa ou dentro do salão principal. A horta, nos fundos, e o jardim com redes, na lateral, fazem parte do cenário que abraça e estende a permanência. Da cozinha saem pratos regionais e bem executados.

Ella no salão interno do Empório dos Mellos. Foto: Cris Berger

Rossini: passeio no mundos azeites

O Azeite Rossini é um dos programas mais exclusivos e deve ser agendado. Na sua visita aos olivais Rossini, o carismático Luis Augusto Rossini o levará a conhecer o mundo dos azeites, dividirá com você a sua paixão pelos azeites e fará uma degustação. Em dois minutos de prosa você terá a sensação de conhecê-lo há anos. Com um pouco mais de conversa mudará sua percepção sobre os azeites e ficará encantado com os benefícios que as olivas, bem cultivadas, podem proporcionar ao ser humano e ao seu cachorro!

Ella com Luiz Augusto Rossini no bate papo sobre azeites. Foto: Cris Berger

Gard: em meio a floresta, boa cerveja e charme

A Gard Cervejaria está dentro da área do Horto Florestal, mas antes da entrada principal. Se dentro do parque, os pets não são aceitos, na Gard eles são esperados. Em meio a imensidão de araucárias há um pequeno e super charmoso restaurante ou bar - como você preferir chamá-lo. Bem decorado, com um cardápio de boas entradinhas e sanduíches, tem degustação das cervejas Gard, que tem produção limitada. É uma mistura incrível de estar imerso na natureza exuberante com uma sofisticação despretensiosa. É genial.

Ella na varanda da cervejaria Gard. Foto: Cris Berger

Estação Toriba: lanches, um docinho e fundo infinito

Quando der vontade de comer algo mais ligeiro como um sanduíche bem elaborado ou um docinho acompanhado de um prosecco e ter como fundo infinito a vista para as montanhas da Mantiqueira, jogue âncora na Estação Toriba, que tem um vagão de trem como parte do cenário. As mesas pet friendly são na varanda coberta, de onde a natureza é apreciada de camarote.

Ella na varanda do Estação Toriba. Foto: Cris Berger