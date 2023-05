Evolução do mercado pet friendly

Lembro quando, em 2015, criei o Guia Pet Friendly para ajudar as pessoas a saberem quais restaurantes e hotéis aceitavam pets. Eram poucos. E não era surpreendente chegar em um hotel e descobrir que os piores quartos eram reservados para os hóspedes acompanhados de seus cachorros. O mesmo acontecia nos restaurantes, as mesas mais afastadas e ruins eram indicadas para nós. Hoje entendo que isso ocorria por medo de que um cachorro danificasse a mobília, fizesse barulho e ameaçasse outras pessoas. Existia um ruído e uma falta de diálogo entre os pais de pets e os donos dos estabelecimentos comerciais. E, sendo assim, criei a Universidade Pet Friendly para oferecer ajuda aos locais baseada em dois pontos que considero fundamentais: hospitalidade e mapeamento de risco.

Ella no restaurante Stilo Mineiro em Fortaleza. Foto: Cris Berger

Desde então, levanto a bandeira da importância de educar os pets. Se queremos inclusão, devemos fazer a nossa parte e preparar nossos cachorros para conviverem de forma harmônica com outras pessoas e animais.

Cris e Ella no shopping RioMar durante reportagens em Fortaleza. Foto: arquivo pessoal.

Fortaleza pet friendly

No meio dessa trajetória fui contratada, pela Universidade Pet Friendly, para dar assessoria à capital cearense, que havia lançado o projeto "Fortaleza Pet Friendly" e queria capacitar bares, restaurantes, barracas de praia, hotéis, salões de beleza a receberem bem os pets.

Sendo assim, eu e a Ella (minha filha e sócia pet) voamos para o Ceará, demos uma palestra na sede do Sebrae e passamos uma semana desbravando a cidade. Voltamos encantadas, é claro. Iniciou-se, então, o trabalho de assessoria personalizada, onde conversamos em calls conferences com os 40 locais inscritos para receber a capacitação. Entendi suas realidades, tirei dúvidas e fiz indicações. A próxima etapa era fazer os relatórios que seriam entregues ao Sebrae e à cada participante. Foi trabalhoso, mas também extremamente prazeroso saber que eu estava ajudando a mudar mentalidades e profissionalizar o setor.

Continua após a publicidade

prêmio Melhor Pet Friendly reconhece as melhores práticas

Chegou a hora de checar se as melhorias haviam sido providenciadas e escolher os ganhadores do prêmio Melhor Pet Friendly baseado nos pré requisitos indicados para cada setor. Feita a capacitação, na nossa metodologia de trabalho - que é totalmente exclusiva - inclui a produção de um e-book com a opção de ser impresso, para divulgar os locais e os pais de pets saberem o que cada um oferece para si e seu pet. Além das postagens nos nossos canais que incluem site, newsletter semanal e Instagram. Afinal, por aqui capacitamos, divulgamos e certificamos.

O melhor é observar uma importante instituição de formação profissional perceber o valor de preparar as empresas para navegar neste novo mundo, onde as pessoas querem a companhia de seus pets nas suas horas de lazer como cita Evelynne Tabosa do Sebrae: "Os empresários de Fortaleza ganharam uma visão mais ampla sobre como a empresa deve se preparar para ser pet friendly. São detalhes que fazem a diferença aos clientes e agregam valor ao negócio".

Cris e Ella na palestra realizada na sede do Sebrae Ceará

Ganhamos reforços

Para somar ao projeto, apresentei o Better Cities for Pets da Mars Petcare para a secretaria de turismo de Fortaleza e ganhamos reforços. "O papel dos pets na sociedade e nas famílias cresceu muito. Por isso, garantir que as cidades estejam preparadas para serem mais acolhedoras é fundamental. O desafio é grande, por isso precisamos criar um verdadeiro movimento", acrescenta Marcela Cerda Barreto da Mars.

Placas de sinalização indicando a área pet friendly, a responsabilidade de recolher o cocô do cachorro e descartar na lixeira, prender a guia da coleira no ganchinho para a segurança dele e das demais pessoas, regras pet a serem compartilhadas aos tutores e a cordialidade de levar um pote de água para os cães foram impressas pelo BCFP e serão entregues para os estabelecimentos treinados por nós.

Continua após a publicidade

Também será feita divulgação do projeto em eventos, feiras de turismo, ações em praias e pontos turísticos. Além da doação de 6 mil reais para a ONG Deixa Viver.

Evolução

Olho para 2015 e volto meus olhos para 2023 e percebo quanta evolução aconteceu nos últimos anos. Saímos de poucos locais pet friendly para uma cidade do nordeste sendo capacitada e ganhando seu livro de locais que aceitam pets. Quem diria? Na verdade, eu sempre soube! Sim, sempre tive a convicção que chegaríamos aqui, da mesma forma que sei que iremos ainda mais adiante.

Amanhã, 10 de maio, eu e a Ella embarcaremos rumo à Fortaleza para a cerimônia de entrega dos prêmios e lançamento do livro "Guia Pet Friendly Fortaleza" com a presença do secretário de turismo, Alexandre Pereira. Será uma grande noite e uma linda conquista para todos que amam os animais e desejam viver mais tempo ao lado deles. "O Guia Pet Friendly é uma iniciativa fundamental para qualquer cidade que se considere pet friendly, caso de Fortaleza, primeira cidade do Brasil a ter uma política pública voltada para o segmento. Ele não apenas destaca, de maneira prática e organizada, os estabelecimentos que recebem os animais de estimação de braços abertos, como também ajuda a que estes mesmo locais sejam mais conhecidos e difundidos, entre moradores e turistas", ressalta o secretário mais pet friendly do Brasil.