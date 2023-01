Um dos grandes momentos de 2022 foi a viagem para Fortaleza com a Ella (minha filha e sócia pet) em dezembro. Ah, o vento não para de soprar nem por um minuto e o calor está presente todos os dias. A combinação dos dois: brisa marinha e temperatura, nunca abaixo de 30 graus, é perfeita. O sol deixa o azul do mar ainda mais intenso e as praias são de tirar o fôlego. A gastronomia, onde os peixes e frutos do mar ganham destaque, encanta tanto quanto a abundância da sombra dos coqueiros e cocos vendidos a dois reais. Vem conhecer Fortaleza pet friendly.

Cris e Ella desbravando Fortaleza sem pressa.

Viagem à trabalho

A Universidade Pet Friendly, braço do Guia Pet Friendly que presta assessoria a estabelecimentos comerciais onde os pets são bem-vindos, foi contratada para capacitar 40 locais da capital cearense. O projeto é da Secretaria de Turismo de Fortaleza e do Sebrae do Ceará, que além de ensinar a como lidar e receber os clientes com cachorros, terá seu primeiro livro e e-book pet friendly, o Guia Pet Friendly Fortaleza. A data do lançamento será no final de abril e também contará com o prêmio Melhor Pet Friendly.

Hospedagem pet friendly

E, assim, eu e a Ella, desembarcamos no aeroporto de Fortaleza prontas para desbravar a cidade. Nossa hospedagem foi dividida entre dois hotéis, ambos na beira-mar. Na praia de Iracema ficamos no Sonata (diárias a partir de R$ 280,00) e na ponta oposta no Gran Marquise (diárias a partir de R$ 660,00). Ambos recebem pets de bom grado. O Sonota tem preços mais amenos. O Marquise é um hotel de luxo e tem valores compatíveis à sua proposta, portanto, há para todos os gostos e bolsos.

Pelos lados de Iracema

Os pets podem circular por todo o hotel Sonata. Na hora do café da manhã você pode decidir sentar nas mesas da varanda - com vista para o mar - ou nas do lounge, perto da recepção com a vantagem do ar condicionado geladinho.

Mesas para tomar café da manhã com os pets.

Outro local que você pode curtir com o seu pet é a área da piscina. Ele não pode entrar na água, mas ficar junto às espreguiçadeiras.

Área da piscina.

O kit pet do Sonata é caprichado: tem caminha, um par de comedouros, tapete higiênico e colchonete, que pode ser levado para outras partes do hotel para o seu pet ficar bem acomodado.

Colchonete que pode ser levado para várias partes do hotel.

Na frente do hotel tem um totem com coração e os dizeres Pet Lovers. Nem preciso dizer que é ponto obrigatório para uma foto, né?

Totem Instagramável para os pet lovers.

Ao lado dele está a Vila Gourmet, um complexo gastronômico com pizzaria (Zboys), café (the.coffee), açaí (Imagine) e espetinhos (Espetim). Você pode sentar nas mesas ao ar livre e apreciar a arquitetura colonial das casinhas da década de 40 com seu pet ao lado e escolher o que mais tem vontade de comer.

As casinhas da década de 40 do Vila Gourmet.

Algumas quadras dali está o ótimo restaurante Mar de Rosas, onde comi a melhor lasanha de camarão (R$ 105,00 para duas pessoas) da minha vida.

Lasanha de camarão do Mar de Rosas.

Ambientado em uma típica casinha de Iracema, conhecida pela boemia, tem mesas espalhadas pela calçada (que servem mais para espera), no corredor lateral da entrada da casa, salão interno e varanda. É bem comum ter fila de espera, pois quem um dia provou da comidinha caseira vai voltar. Ah se vai! Por sinal, escrevo com água na boca.

Mesas do corredor lateral do Mar de Rosas.

Olá, lindo Mucuripe

Pelas bandas de Mucuripe, estão o hotel Gran Marquise, o Zelig Club e o clássico Coco Bambu.

Obviamente, ter um quarto com vista é sempre melhor, afinal, você tem aquele marzão, a qualquer momento, ao dispor dos seus olhos. Nada como acordar, abrir a porta de vidro - que leva à varanda - e ver o horizonte largo onde o céu e o mar se misturam.

Quarto do Gran Marquise que é um hotel de luxo.

Ao observar as pessoas caminhando e correndo no calçadão, você quer fazer o mesmo. Não consigo imaginar nada mais incentivador. Resultado? Quando notar estará passeando pela beira mar com seu pet inebriado pelos cheirinhos novos.

Vista do quarto do Gran Marquise.

Reserve um momento para curtir a cobertura do hotel no qual estão a piscina, SPA e academia de ginástica. Os pets são bem-vindos ao rooftop, só não podem entrar na piscina. Eu desfrutei de um entardecer delicioso com a Ella. Enquanto a bochechuda tirava um cochilo na espreguiçadeira, aproveitei para fotografar a vista.

Espreguiçadeiras ao lado da piscina do Gran Marquise.

O café da manhã é um espetáculo à parte: servido no estilo buffet tem uma variedade que agrada a todos: dos que amam pães, frios e bolos aos que adoram cereais, iogurtes, ovos e tapiocas (preparados na hora). Além de um espumante que leva o rótulo do hotel. A permissão dos pets na varanda do restaurante está sendo analisada, deixei claro a importância de termos uma área para ficar com eles.

Bar de drinks com sotaque universal

O Zelig é um bar, também chamado de clube de coquetelaria, que poderia estar em Paris, Londres ou Nova York. Moderno, tem um balcão lindo com banquetas altas com encosto que tem como vista uma parede lotada de garrafas, as quais resultam em ótimos drinks. Provei o gim tônica Cameloen (R$ 30,00) e estava ótimo. Inclusive, sua carta foi eleita como a melhor de Fortaleza pela Veja Comer e Beber nos anos de 2019 e 2020.

Drinks do Zelig.

Para minha surpresa, as entradinhas (vulgo petiscos) são maravilhosos. Pedi a bruschetta (R$30,00) e fui embora arrependida de não ter ido no brunch que eles servem entre de quarta à domingo, no horário do almoço, pois é muito bom. Bom mesmo.

Bruschettas do Zelig: surpreendentes.

Na excepcional trilha sonora há rock, jazz e MPB. A Ellinha ficou o tempo todo literalmente aos nossos pés, deitada no colchonete.

Ella entre as banquetas do Zelig Club.

Onde nasceu o Coco Bambu

Você sabia que a famosa rede de restaurantes de peixes e frutos do mar Coco Bambu, que invadiu São Paulo e várias cidades do Brasil, começou em Fortaleza vendendo pastel? Fomos almoçar na unidade Beira Mar, a uma quadra do Gran Marquise, com vista para a praia, no espaço destinado aos pets.

Espaço pet friendly do Coco Bambu da Beira Mar.

Como era de esperar, a excelência que vemos na capital paulista se repete na Terra Natal. Neste dia, comi o melhor camarão (prato Fernando de Noronha R$ 216,00 para duas pessoas) da viagem, que diga-se de passagem, predomina no cardápio.

Pratos com camarão predominam no cardápio do Coco Bambu.

Barracas, aqui vamos nós

Se você é do sudeste do Brasil, redefina o significado de barraca, pois em Fortaleza elas são grandes estruturas pé na areia que oferecem restaurante e serviço de praia com mesas e cadeiras. Algumas têm piscina, redes, lounges e quadras de beach tênis. Todas ficam na Praia do Futuro e contam com a sombra de coqueirais.

Nem preciso lembrar que aos finais de semana todos os locais ficam bem mais cheios e a alta temporada não é o momento certo para quem gosta de privacidade. Nós fomos no meio de semana e antes da multidão de turistas chegar, o que nos rendeu uma experiência ótima.

O melhor de cada uma

Visitamos a Guarderia, Santa Praia, Marulho e América do Sol. Focando no ponto alto de cada uma, eu diria: a Guarderia é mais conceitual, tem DJ próprio e pratos elaborados.

Barraca Guarderia Brasil.

A Marulho, um restaurante na areia com luminárias feitas de colchas, lounges de dois andares (os Tulums) e almofadões.

Barraca Marulho.

As quadras de beach tênis são o destaque da Santa Praia ao lado das redes presas no jardim de coqueiros.

Barraca Marulho.

Na América do Sol comemos um dos melhores peixes da viagem (R$ 112,00), que me fez sair com a impressão que a cozinha deles merece destaque.

Peixe da Barraca América do Sol.

Uma mesa e um lago, por favor

Dentro da proposta "mesas na beira de um lago", há três boas opções: o Stilo Mineiro, que serve gastronomia de Minas Gerais.

Mesas do Stilo Mineiro.

O Holy Salt com um cardápio internacional onde aparecem peixes, carnes, frangos, massas e pratos regionais. E o balanço para a foto clássica do "estive aqui".

O balanço e mesas à beira do lago do Holy Salt.

E o Colosso onde é possível fazer wakeboard puxado por um cabo, sentar em um dos charmosos lounges e comer divinamente pratos bem apresentados, no estilo cozinha de autor.

Lago onde acontece o wakeboard e os lounges do Colosso.

Pizza e sorvete também tem

Acho que ainda não falei o quanto Fortaleza é espalhada. Saí com a impressão de que nada está muito perto. E na última noite fomos no bairro de Cambeba, cerca de 30 minutos da beira-mar (que era meu epicentro) para comer pizza e tomar sorvete. Mesmo para os padrões de quem mora em uma das capitais com as melhores pizzas do mundo, dou nota alta para a pizza da Iceland. A proposta é: faça, retire seu pedido e vá comer na varanda, que fica na frente da casa. E antes de ir embora garanta um sorvetinho. Nesta mesma rua, a Viena Weyne, tem várias opções gastronômicas.

A varanda do Iceland.

Passeio de buggy

Ao ir à Fortaleza você deve fazer um passeio de buggy pelas dunas da Praia de Cumbuco, 45 minutos de carro saindo da Avenida Beira Mar. O serviço pode ser contratado pelo Wee Receptivo Ceará.

Como eu estava com a Ella, optei pela versão sem emoção, afinal, a gente vai sem cinto de segurança, ou seja, eu jamais exporia a Ellinha a qualquer tipo de risco. Mantive a Ella presa na guia, acoplada à minha cintura, o tempo todo e nos trechos de descida, a segurava pelo peitoral.

Cris e Ella em uma das paradas do passeio de buggy.

Mesmo sendo no modelo mais seguro, a experiência foi maravilhosa. Paramos em várias lagoas, a Ella tomou água de coco dentro do rio, relaxamos na rede, sentimos o vento no rosto e nos deslumbramos com a beleza das praias do Ceará. Foi um dia mágico.

Breve nossas aventuras serão publicadas no livro Guia Pet Friendly Fortaleza e os locais, que farão parte dele, já receberam nossa assessoria. E, assim, construímos uma cidade pet friendly segura e agradável a todos.