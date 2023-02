Hotéis pet friendly para cães grandes

Carnaval à vista e um ano inteiro pela frente para viajarmos com nossos pets porque se você é como eu, o cachorro é integrante confirmado na viagem. Se a Ella não for, eu não vou. Simples assim. E o melhor? Olha quantos hotéis e pousadas nós vamos juntas (a Ella tem 18 quilos!), ou seja, há muitas opções, mesmo acima dos fatídicos 10 quilos, para ir com os pets. Programe-se para curtir a vida com a melhor companhia do mundo: seu cachorro grande! Abaixo contamos sobre o que cada uma oferece.

Rosa dos Ventos

A praia de Juquehy é rigorosa quanto a fiscalização dos cães na areia. Ainda mais nos meses de alta temporada. Porém se você quiser curtir uma piscina ao lado do seu pet e dar umas escapadas para um mergulho no mar e logo voltar para ficar com ele, reserve uns dias na Rosa dos Ventos. Os cachorros por lá têm livre acesso ao redor da piscina (não dentro dela) que acaba se tornando um ponto de encontro entre os hóspedes que rapidamente ficam amigos. Os quartos contam com uma cozinha completa. Então, se não quer gastar comendo fora, pode levar seus insumos e cozinhar.

Área da piscina do pousada Rosa dos Ventos em Juquehy. Foto: Cris Berger

Surya-Pan

Campos do Jordão é um dos principais destinos turísticos do Brasil. A quantidade de hotéis e pousadas é imensa, porém nenhum deles tem atividades para os pets como o Surya-Pan. Portanto, você pode mesclar idas ao centro de Capivari para comer e beber nos restaurantes badalados (além de preciosidades gastronômicas espalhadas pela cidade), curtir a natureza e uma vista espetacular da Pedra do Baú e Serra da Mantiqueira. Dentro da propriedade há uma trilha de 8 quilômetros, lago e piscina (funda e rasa) para os pets nadarem.

Ella em um dos mirantes da trilha pela Serra da Mantiqueira. Foto: Cris Berger

Moa Pousada

A Moa é uma graça, os quartos são pequenos, mas muito bem decorados. No centro da casa, há uma piscina e fogueira, que é acesa à noite, reúne os hóspedes e tem até marshmallow no palito para passar no fogo. E mais! Você pode reservar a jacuzzi, que fica embaixo de coqueiros, para relaxar em um dia após a praia, que diga-se de passagem, não permite cães. Nos meses de alta temporada pode ser que você tenha que sair da praia caso leve seu cão, nos demais meses não costuma ter fiscalização. Avalie os riscos. Há passeios de barco para as ilhas vizinhas, que você pode levar seu pet. Eu fiz um com a Ella e estou louca para repetir.

Ella no quarto bem decorado da Moa Pousada. Foto: Cris Berger

Pegada da Onça

À medida que você aproxima-se da pousada Pegada da Onça, percebe que a civilização está sendo, cada vez mais, deixada para trás, o que deixa claro o quanto está mergulhado na natureza. É revigorante! Você aprecia o lago e a cadeia de montanhas de dentro do ofurô ou piscinas das suítes privativas e espreguiçadeiras da principal. O conforto anda de mão dadas com o verde. Os cachorros se divertem no lago, piscina com água natural e trilha que leva à cachoeira. Da cozinha, saem pratos bem preparados pelo chef Jean.

Cris e Ella na suíte com piscina privativa da pousada Pegada da Onça. Foto: Cris Berger

Gaia Viva

A Gaia Viva nasceu com uma proposta diferenciada: deixar os cães livres, sem guia. Tem uma piscina com rampinha para entrar e sair, sem cloro e climatizada - o que permite que os tutores nadem com os pets em qualquer mês do ano, pois a água não é gelada no inverno. Há também um lago com prancha de stand up paddle e caiaque para que, mais uma vez, os tutores se divirtam com seus cães. Foi inaugurada uma pista de agility, que é um playground para os cães que gostam de desafios e tem energia extra. E, claro, gramados a perder de vista. Como serviço há a presença permanente de uma veterinária e secagem.

Foto: Bee e Su brincando juntos na piscina da pousada Gaia Viva.

Parador Lumiar

A serra fluminense é de uma beleza avassaladora. No meio de montanhas, rios e cachoeiras - de uma natureza que nos deixa sem fala de tão impactante - está o Parador Lumiar. São casinhas ao redor de um lago, onde os cães são bem-vindos para nadar. Cada uma delas oferece varanda com rede e vista para as montanhas que parecem abraçar o pequeno vale. Confortáveis, com lareira e algumas jacuzzi, são perfeitas para quem curte aconchego. Durante o dia, a proposta é embarcar no 4X4 do Parador e ir conhecer a vizinhança, fazer trilhas, relaxar nas piscinas naturais, ver as quedas d'água e respirar ar puro.

Zeca em uma das piscinas naturais, perto do Parador Lumiar. Foto: Cris Berger

Pousada Encanto da Bocaina

A pousada Encanto da Bocaina fica na Serra da Bocaina, cerca de três horas da capital paulista.. A beleza natural dessa região é de tirar o fôlego. Você vai encontrar cachoeiras, rios, trilhas e uma cidade pitoresca para conhecer. São 3 casinhas independentes com varanda e rede, quarto com lareira e banheiro com roupões. Um amor! As refeições são servidas no bistrô de nome Pirilampo, que fica dentro da propriedade. Lembro de comer um risoto de funghi maravilhoso. A pousada tem anfitriões caninos, portanto, é muito importante o seu pet ser sociável com outros animais.

Ella em uma das cachoeiras da Serra da Bocaina. Foto: Cris Berger