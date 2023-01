Os destaques do Melhor Pet Friendly em 2022

A 4ª edição do prêmio Melhor Pet Friendly ganhou a categoria "Destaques" onde as ações mais relevantes no mundo pet em 2022 tiveram reconhecimento. Foram 6 premiados que valem a pena você conhecer: um hospital que permite cachorros acompanharem seus tutores internados, cães e gatos para adoção projetados em um importante edifício de São Paulo, o movimento que ajuda mudar as leis que proíbem cachorros nas praias, a agência e escritório de advocacia que embarcam pets na cabine das aeronaves, o escritório que levanta a bandeira pet friendly e permite os clientes levarem seus cachorros ao trabalho e o deputado que milita em prol dos animais.

As ações mais relevantes do mundo pet ganham Destaque no prêmio Melhor Pet Friendly

O Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul foi escolhido pelo programa Pata Amiga que permite animais de estimação visitarem seus tutores internados no hospital. Este ano, eu e a Ella (minha filha pet) pudemos acompanhar minha mãe durante a internação. Foi maravilhoso!

Ella no Hospital São Lucas da PUC.

Nos dias 21 e 22 de janeiro, a lateral do edifício Anchieta na rua Consolação, esquina com a Avenida Paulista, na capital paulista, teve as imagens de 4 cães e 4 gatos projetadas. O que estes animais tinham em comum? Estavam em busca de um lar. A ação chamada #adocaoprojetada impactou milhares de pessoas que passavam de carro. Também gerou comoção nos pedestres, que paravam para ver em tamanho gigante a carinha dos pets. Orquestrada pela Boehringer Ingelheim (que produz os antiparasitários Nexgard e Frontline) ganhou o destaque no prêmio.

#adocaoprojetada na Consolação com a Paulista.

O movimento #vaitercachorronapraia foi lembrado pelo seu trabalho que visa mudar as leis municipais, no qual proíbem cachorros nas praias brasileiras.

A mudança de lei que permite cachorros na praia.

Ainda valorizando as empresas que buscam inclusão pet ganharam destaque pelo embarque de pets nas cabines de aviões, a agência de viagens Sonho e Magia e o escritório Furno Petraglia e Pérez Advocacia.

Ella a bordo da cabine do avião.

A Mars Petcare com seu Better Cities for Pets, criado nos Estados Unidos, aterrizou no Brasil em 2020 e, desde então, dá assessoria pet friendly via a Universidade Pet Friendly para a rede Accor e a cidade de Mogi Mirim. A ideia é capacitar com base na hospitalidade e segurança todo tipo de estabelecimento comercial.

Ella no Açaí Full Body que recebeu assessoria pet friendly pelo Better Cities for Pets.

O escritório e coworking pet friendly Spaces recebeu seu destaque por permitir que os clientes venham trabalhar na companhia de seus cães. E o deputado federal Fred Costa por suas leis em prol do animais.