Os restaurantes pet friendly do Festival do Pinhão

Quem gosta de pinhão terá um motivo a mais para visitar Campos do Jordão até 28 de maio, pois uma lista seleta de bons restaurantes criaram pratos especiais com o fruto das araucárias para o 3º Festival Gastronômico do Pinhão. Dizem que a fome é melhor tempero, no caso de Campos podemos acrescentar o frio. Portanto, reserve alguns dias no alto da serra com o seu pet e bom proveito!

Ella em uma das mesas da vinícola Santa Maria. Foto: Cris Berger

Relacionamos as casas que aceitam os pets, o que cada uma oferece de menu e mostramos como são os espaços pet friendly. Basta você definir o que quer comer e onde é o melhor local para o seu cachorro considerando a personalidade dele e seu porte.

Os pratos do Festival do Pinhão de cada restaurante

O restaurante Alto da Brasa que fica dentro do Parque da Cerveja entrou com o cupim na brasa (R$ 263 para duas pessoas); o Bella Vista com o pato em crosta de pinhão (R$ 135 por pessoa); o Bonanza com o arroz de pinhão e bacon com ojo de bife (R$ 145 por pessoa); o Caras de Malte com o filé mignon de massa fresca com farinha de pinhão (R$ 11 por pessoa); o Donna Pinha com quibe de pinhão (R$ 46 porção com 12 unidades).

Mousse do Esquina do Djalma com pinhão. Foto: Cris Berger

O Esquina do Djalma vai de sobremesa e criou o mousse de nutella com praliné de pinhão; o La Gália com o javali assado com molho de pinhões (R$ 118 por pessoa); o Safári com cupim, arroz cremoso com pinhão e farofa de pinhão (R$ 150 por pessoa), O Tainakan com fettuccine ao pesto com lascas de salmão e pinhões inteiros (R$ 115 por pessoa) e a vinícola Santa Maria com a truta salmonada com farofa de pinhão (menu de 5 tempos, R$ 250 por pessoa

Prato do restaurante Tainakan para o Festival do Pinhão. Foto: Cris Berger

Alto da Brasa

O Alto da Brasa oferece mesas na parte de dentro e de fora do restaurante. Os ambientes são super bem decorados e há um bom espaço entre as mesas, indicado para todo porte de pet. Na varanda, você admira as araucárias. E antes de ir embora ainda pode visitar o mirante que tem uma bela vista para a serra da Mantiqueira.

Ella na varanda com vista para as araucárias do Alto da Brasa. Foto: Cris Berger

Bella Vista

O Bella Vista fica dentro do Chris Hotel e o espaço pet friendly é na varanda, que tem uma vista incrível para a Vila Capivari, pois fica no alto da montanha. A única restrição acontece se o dia estiver chovendo porque a área é aberta, apenas com a proteção de ombrelones. Aos finais de semana tem DJ e comporta bem cães de maior porte.

Ella na varanda, com vista para a Vila Capivari, do Bella Vista. Foto: Cris Berger

Bonanza

Outro local que exige tempo bom é o Bonanza, que tem uma varanda maravilhosa, mas que não funciona com chuva. Aproveite um dia de céu azul e prepare-se para chegar, sentar e não querer ir embora. As mesas são altas e largas, portanto, colocar seu doguinho embaixo de uma delas é uma ótima ideia.

Ella acomodada embaixo de uma mesa na varanda do Bonanza. Foto: Cris Berger

Caras de Malte

A cervejaria Caras de Malte tem um restaurante com mesas na varanda coberta, o que garante o almoço em um dia chuvoso. No pequeno jardim tem algumas espreguiçadeiras e também há um pequeno deck elevado com vista para o verde da Mantiqueira. Cães pequenos, médios e grandes ficam bem acomodados.

Ella na varanda coberta do Caras de Malte. Foto: Cris Berger

Donna Pinha

O Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal (ao lado de Campos) tem mesinhas no jardim ao lado do rio e na varanda interna, portanto você decide onde quer sentar sem pensar no tempo. O ambiente é mais rural, em contato com a natureza. E todos os pets podem ir sem receio, há espaço.

Ella na varanda coberta do Donna Pinha. Foto: Cris Berger

Esquina do Djalma

A varanda do Esquina do Djalma é grande, mas o espaço entre as mesas não. Uma dica é levar o pet no carrinho (caso ele tenha), para ficar melhor acomodado. Ela é coberta, dá para arriscar um dia de chuva, mas o mais legal é ficar curtindo o movimento de pessoas circulando de um lado para o outro porque o Djalma fica na esquina onde tudo acontece, no burburinho do Capivari.

Ella na varanda da Esquina do Djalma. Foto: Cris Berger

La Gália

As luzes, que são acesas quando escurece, deixam o clima absolutamente romântico. Arrisco dizer que o La Gália fica ainda mais encantador à noite. As mesas pet friendly estão no melhor local do restaurante: a varanda coberta e também fechada nas laterais. Há um bom espaço para circular e acomodar bem até os pets de maior porte.

Ella na varanda fechada do La Gália. Foto: Cris Berger

Safári

O Safári fica no coração do Capivari, na rua fechada para carros, onde só transitam pedestres. As mesinhas da varanda que ficam de frente para o vai e vem de turistas aceitam pets, porém vale lembrar que elas são bem próximas umas das outras e acabam sendo mais indicadas para cães de pequeno e médio porte e que estejam acostumados com barulho e movimentação.

Ella nas mesinhas da varanda aberta da Vila Capivari. Foto: Cris Berger

Tainakan

Dentro do parque Tanduru está o restaurante Tainakan que é super espaçoso e os pets podem sentar na varanda com vista para os brinquedos de aventura, além das montanhas ao fundo, ou na parte interna que tem uma lareira enorme. Vale para todos os portes, pois espaço não falta.

Santa Maria

A linda vinícola Santa Maria tem um restaurante com mesas na varanda coberta e no jardim. Realmente, o ideal é visitá-la em um dia de sol porque a redondeza é deslumbrante. Há passeios pelo gramado, ao redor do lago e até a cave. Ideal para todo porte de pet, pois por ali também há bastante espaço para circular e acomodar nossos cães pertinhos das mesas.

Ella na cave que faz parte dos passeios pela vinícola. Foto: Cris Berger