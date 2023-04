Restaurant Week pet friendly

Lembro de quando em 2015 conheci a Restaurant Week em São Paulo, foi o mesmo ano em começamos o Guia Pet Friendly. De lá para cá, participamos de todas as edições , a Ella se tornou embaixadora pet e o número de restaurantes pet friendly só aumenta.A edição deste ano, que completa 30 anos de evento, vai até o dia 30 de abril. Nós já visitamos três locais, que vamos dividir com vocês, e estamos de olho nas demais casas que aceitam nossos pets.

E para quem ainda não conhece a Restaurant Week, vamos explicar. Os restaurantes selecionados oferecem um menu fixo com entrada, prato principal e sobremesa. Você sabe o que vai gastar, que é até 30% mais barato do que custaria fora da RW.

Ella no Chez Vous. Foto: Cris Berger

Chez Vous

Eu gosto de batata frita, mas depois que comi a do Chez Vous, a elegi como uma iguaria. Tudo fez sentido quando aprendi que a batata frita foi criada na Bélgica e o Chez Vous é um restaurante belga - o que logo leva você a concluir que a cerveja é igualmente maravilhosa. Então, naquele dia que você puder escapar da dieta saudável do dia a dia, escolha o Chez para comer batata frita, no estilo belga, com chope Blond Leuven.

Preste atenção neste conselho: sirva-se do seu chope no Manneken Pis, que na língua flamenga significa: menino a urinar. Estamos falando da estátua em bronze localizada em Bruxelos que é símbolo do país que orgulha-se do seu típico bom humor e liberdade. Bem, no Chez há um Manneken no balcão de onde sai o seu chope. É no mínimo divertido.

O símbolo da Bélgica. Foto: Cris Berger

Continua após a publicidade

Claro que não é só a batata frita que brilha no cardápio da Restaurant Week. Eu pedi pelo Tomate Crevettes (R$ 54,90 por pessoa), que é um tomate recheado de camarões 7 barbas, mix de folhas e fritas, é claro, e estava ótimo.

Tomate Crevettes e as famosas batatas fritas. Foto: Cris Berger

Ah! Estava quase esquecendo, prepare-se para comer o melhor waffle da sua vida! Leve, muito leve. Delicado, saboroso e inesquecível.

Waffles do Chez Vous: os melhores. Foto: Cris Berger

O espaço pet friendly fica na varanda externa onde não há proteção contra chuva forte. O ideal é ir em dias de temperatura amena e sem tempo firme.

Dasian

No sábado à noite, fomos jantar no asiático Dasian, que fica no prédio B32 da Avenida Faria Lima e isso por si só já é um evento, afinal você está em um dos pontos mais nobres da capital paulista onde fica a Baleia metálica de 20 metros de comprimento e o escritório do Facebook no Brasil. Da porta em diante será uma sucessão de suspiros, pois o cenário é lindo e não estou falando somente do salão principal onde raramente temos acessos com os pets e, sim, da varanda que tem decoração semelhante a parte interna.

Continua após a publicidade

Ella no Daisan. Foto: Cris Berger

As boas surpresas seguem com a chegada do carpaccio de salmão com mel frutado e o guioza de cogumelos da entrada e com o combinado de sushi e sashimi do prato principal (por pessoa R$ 149,00). A apresentação dos pratos deixa o que é saboroso, ainda melhor.

Combinado de sushi e sashimi. Foto: Cris Berger

Há muito espaço entre as mesas, os pets podem deitar de forma confortável e como a área é fechada podemos ir com qualquer condição climática. Em outras palavras: vento a favor.

Forneria San Paolo

Vibramos quando vimos que a Forneria San Paolo do shopping JK está em mais essa edição da Restaurant Week. Ela fica no meio do corredor do shopping e as mesas estão dentro de separações, ou seja, você se sente dentro de um restaurante. Durante o dia entra luz natural pelo claraboia do teto, à noite também é charmoso.

Ella na Forneria San Paolo. Foto: Cris Berger

Continua após a publicidade

Antes de chegar a entradinha, que pode ser um carpaccio de carne ou salada caprese, eles servem o couvert da casa que é fabuloso. Eu pedi o risoto de bacalhau (R$ 109,00 por pessoa) que estava nota 10, mas soube que o filet mignon com fettuccine faz bastante sucesso.

Filet mignon e fettuccine da Forneria. Foto: Cris Berger



Apesar de eu amar mil-folhas, o tiramissu estava espetacular. Então, primeiro lugar para ele e segundo para ela.