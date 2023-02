Seu cachorro está de ressaca?

Durante o carnaval costumamos quebrar a rotina, certo? Pode ser nos bloquinhos, sambódromos ou em uma viagem para fora da cidade.

Ella fazendo acupuntura. Foto: Cris Berger

Afinal, nos permitimos mais quando estamos de folga do trabalho, compromissos diários e também da dieta, fazendo algumas extravagâncias. Na maioria das vezes, voltamos cansados. Claro, é o tipo de exaustão que faz bem para a mente, mas que o corpo fatalmente sofre. Para nos recuperar dos excessos, precisamos de uma boa noite de sono, uma massagem relaxante ou uma sessão de meditação. Já parou para pensar que com os cães pode ser a mesma coisa?

Consequências da quebra de rotina

Mesmo a Ella, que está super acostumada a viajar de carro e ficar hospedada em diferentes locais, retorna cansada das nossas viagens. Os diferentes tipos de solo, a corridinha na praia e a cama mais alta que acaba subindo e descendo (na nossa casa ela é baixa) já são suficientes para gerar contratuturas musculares.

As agulhinhas que curam. Foto: Cris Berger

Imagina um cão sedentário, que costuma tirar longos cochilos no sofá de casa e dá apenas passeios pontuais pelo bairro, quando tem a possibilidade de nadar e correr livremente, vai viver como se não houvesse amanhã, mas há. E o excesso de atividade física vai provocar a produção de ácido lático e, consequente, dores pelo corpo.

Continua após a publicidade

O que fazer?

A boa notícia é que há como ajudar o seu cachorro a recuperar a energia e eliminar desconfortos causados pela "folia" do carnaval. Marque uma consulta com um veterinário de terapias integradas e use a acupuntura, massagem, reiki e sessões de fisioterapia com alongamentos e magneto para combater um problema gastrointestinal, cervicalgia (dor na coluna cervical), lombalgia (dor na coluna lombar) de pele ou alergia.

Momento de relaxamento. Foto: Cris Berger

E caso seu cão seja como a Ella, que tem uma condição especial ou problemas articulares e na coluna, sua atenção deve ser redobrada. Isso não quer dizer que ele não deva brincar e dar uma "abusadinha", mas ao retornar para casa, deve compensar com os recursos da medicina preventiva. Como ensina a médica veterinária Carolina Torres, do Centro de Reabilitação Veterinária Flor de Lótus: "Não há necessidade de esperarmos uma crise de dor ou piora de sintomas como claudicação (mancar) para fazermos uma terapia. A acupuntura ajuda a manter nossos pacientes longe das medicações".