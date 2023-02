Viagem para cães aventureiros

Considerando que ainda temos 15 dias de férias em São Paulo, por aqui a volta às aulas acontece em fevereiro e que o ano de 2023 será cheio de feriados, que tal fazermos planos de viagem com os pets? Qual é o seu perfil, ou melhor, do seu pet? Porque na hora de viajar com os cachorros, interessa sim pensar no que é bom para eles. Se o seu pet tem energia para dar e vender, confira 5 hospedagens para uma viagem com cães aventureiros.

Cris e Ella em uma das tantas viagens lado a lado. Foto: Cris Berger

Para os cães aventureiros

Muitos cães amam nadar e fazer trilha! A boa notícia é que há pousadas e hotéis com rios, lagos, piscinas liberadas para os pets, trilhas e cachoeiras. Listamos 4 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro entre o interior, serra e litoral.

Ella na Serra da Bocaina, perto de um dos rios. Foto: Cris Berger

Gaia Viva

A Gaia Viva fica no estado de São Paulo, em Igaratá, a uma hora da capital. Por lá, os cães ficam soltos, sem o uso da guia, o que exige que sejam sociáveis uns com os outros. Entre as atrações estão as trilhas, o lago, a piscina com água tratada e climatizada (para ser usada em todos os meses do ano) e uma pista de agility.

A piscina da Gaia Viva é climatizada, para ser usada o ano inteiro. Foto: Estadão

Itapemar

Apesar do Itapemar em Ilhabela, litoral norte de São Paulo, não ter uma piscina para os pets ou trilhas, há uma prainha na frente do hotel, onde está seu bar, em que os pets são bem-vindos. O mar, de águas calmas, possibilita que os cães nadem em segurança. Por isso, ele entra na lista de hospedagem para os pets gastarem energia dentro d'água.

Mar de águas calmas em frente ao hotel. Foto: Cris Berger

Parador Lumiar

Incrustado na serra fluminense, em Lumiar, o Parador Lumiar é um paraíso onde viver em meio a natureza é a proposta da viagem. Um carro 4X4 leva os hóspedes a desbravarem as cachoeiras, rios, piscinas naturais e trilhas da região. A paisagem é de tirar o fôlego. Dentro do parador tem um lago em que os pets são convidados a nadar.

As piscinas naturais da serra fluminense onde está o Parador Lumiar. Foto: Cris Berger

Pegada da Onça

A cerca de duas horas e meia da capital paulista, em Tapiraí, está a Pegada da Onça. A piscina, que um dia foi dos humanos, tem predominância dos cães. A água é gelada, vem da cachoeira: perfeita para dias quentes. O lago também está liberado para os pets nadarem e eles podem entrar pela rampinha. Há uma trilha, dentro da propriedade, que leva a cachoeira.

A piscina da Pegada da Onça com água da cachoeira. Foto: Cris Berger

Surya-Pan

Para alguns viajantes, o Surya-Pan é o "destino": eles fazem check in e não saem para nada. Outros curtem também a cidade de Campos de Jordão em que está localizado. O hotel fica dentro de uma área de 40 hectares com uma vista privilegiada da Pedra do Baú e tem uma trilha de 8 quilômetros pela serra da Mantiqueira onde os cães percorrem com seus tutores. Há duas piscinas: uma rasa e outra funda e um lago.

Trilha de 8 KM pela Serra da Mantiqueira do hotel Surya-Pan. Foto: Cris Berger