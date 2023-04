Hamilton de Holanda e Mestrinho juntos no palco; confira outras atrações desta Páscoa

Dois dos grandes instrumentistas brasileiros da atualidade, Hamilton de Holanda e Mestrinho juntam o bandolim e a sanfona em show que tem origem no álbum Canto da Praya, que gravaram juntos e ao vivo no estúdio em 2020.

O mote do álbum e da apresentação é a canção popular em diferentes gêneros. O repertório vai desde o hit Evidências, que ganhou projeção a partir da gravação da dupla Chitãozinho & Xororó, passa por Isn’t She Lovely?, de Stevie Wonder, e Eu Te Devoro, de Djavan, até chegar a clássicos do instrumental, como o choro Brasileirinho, de Waldir Azevedo.

“Fomos escolhendo as músicas que gostávamos e que tivessem alguma ligação com o popular mesmo. A ideia é associar o som do bandolim e da sanfona a melodias conhecidas e outras que tenham esse caráter de algo familiar ao público”, explica Holanda ao Estadão.

Um dos exemplos dessas melodias que ficam no inconsciente coletivos, que mostra o quanto os músicos foram a fundo na pesquisa, é a canção Paixão de Beata (Neném de Mulher), que fez parte da trilha sonora da novela Tieta, tema das personagens Cinira (Rosane Gofman) e Amorzinho (Lília Cabral).

O músico conta que o encontro com Mestrinho, a quem já conhecia, nasceu de forma muito natural. “Bandolim e sanfona fazem parte da cultura popular do Brasil, então a combinação é muito afetiva e musical. Os timbres se complementam e criam uma atmosfera muito especial”, diz.

Holanda ainda dá uma pista de que um novo registro da parceria pode ocorrer futuramente. “O Canto da Praya foi só pra começar!”, diz o músico.

Sáb. (8), 22h. Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 80. bit.ly/hamiltonemestrinho

Banda Casuarina faz shows com músicas de Monarco e Paulinho da Viola Foto: Leo Aversa

Casuarina

A banda Casuarina, ligada ao movimento que revigorou o samba carioca no início dos anos 2000, faz show em que apresenta clássicos do gênero, como canções de Monarco e Paulinho de Viola, além de repertório autoral. Entre os álbuns que o grupo já lançou está em homenagem ao compositor Dorival Caymmi.

Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40. bit.ly/casuarina1

Silibrina mistura jazz com ritimos brasileiros em novo show Foto: Lucas René e Felipe Lion

Silibrina

A banda paulistana de música instrumental, que mistura jazz com ritmos brasileiros como baião, frevo e maracatu, faz show em que toca músicas de seus dois álbuns já lançados, Estandarte (2019) e O Raio (2017), além de apresentar inéditas que estarão no próximo trabalho. A apresentação é um esquenta para o 13º. Bourbon Festival Paraty.

Dom. (9), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 65. bit.ly/silibrina1

Izzy Gordon (foto 5) A cantora celebra 30 anos de carreira com o lançamento do álbum O dia depois do fim do mundo no show batizado de Celebrai. Como convidados, Izzy recebe o irmão Tony Gordon, a mãe Denise Duran, o cantor Jota.pê e o grupo vocal Pastoras do Rosário. Sáb. (8), 21h. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/izzy-gordon-4/

Dead Fish

Conhecida pelo seu hardcore melódico, a banda, que já conta com mais de 30 anos de carreira, mostra repertório dos álbuns comemorativos 30 + 1 partes 1, 2 e 3 que incluem músicas como Obsoleto, Apagão, Etiqueta Social e Cidadão Padrão. No segundo semestre, a banda embarca para um tour na Europa. Sáb. (8), 21h30. Sesc Pompeia. Comedoria. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 12/R$ 40. https://www.sescsp.org.br/programacao/dead-fish-2/

A banda australiana de rock Hoodoo Guru começa sua turnê por São Paulo Foto: Christopher Ferguson

Hoodoo Guru

A banda australiana de rock Hoodoo Guru inicia em São Paulo sua nova turnê brasileira, após 26 anos sem vir ao Brasil. O grupo tocará canções dos anos 1990 que ficaram conhecidas pelo público brasileiro, entre elas, Come Anytime, 1000 Miles Away, What´s my Scene e Bittersweet, além de músicas que fazem parte de seu mais recente trabalho, o álbum Chariot of the Gods.

4ª (12), 20h30. Vibra São Paulo. R$220/R$ 360.bit.ly/hoodoo1

Teatro

Oeste Verdadeiro

Oeste Verdadeiro, texto de Sam Shepard com tradução de Ana Hartmann, traz a história de dois irmãos – um bem-sucedido e outro outsider total – que se encontram na casa da mãe, no Velho Oeste americano. Provocados pela inveja, eles travam uma discussão que resulta em quase morte. A direção é de Mário Bortolotto que também faz parte do elenco.

Hoje (7) e sáb. (8), 21h. dom. (9), 19h. Teatro Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955, Mooca. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Um Jardim para Educar as Bestas

Apresentado ao ar livre, o espetáculo Um Jardim para Educar as Bestas, duo para piano e atuação, reescreve o capítulo A Lenda do Oleiro Saburo e da Senhora Fuyu do livro Homens Imprudentemente Poéticos, do escritor português Valter Hugo Mãe. Originalmente ambientada no Japão, a fábula de um homem que constrói um jardim de pedras é transportada para o sertão brasileiro com diálogos com os textos de Ariano Suassuna, Guimarães Rosa e Euclides da Cunha.

Estreia sáb. (8). Sáb. e dom., 17h. Sesc Vila Mariana. Solário. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 10/R$ 30. Até 23/4. https://www.sescsp.org.br/programacao/um-jardim-para-educar-as-bestas-4/

Paz de Darwin

O comediante recifense Rodrigo Marques apresenta seu nome show solo de comédia, Paz de Darwin. Ateu, ele conta no espetáculo, com muito humor, o preconceito e os julgamentos que recebeu da sociedade religiosa ao longo da vida. Marques também aborda outros temas, como experiências em viagens e reflete sobre criatividade e inovação.

Dom, 20h30. Teatro Opus Frei Caneca. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação. R$ 80. Até dez./23.bit.ly/pazdedarwin

Comédia Paranormal

O espetáculo Comédia Paranormal, escrito e protagonizado por Pedro Fabrini, mostra o vidente Amadeus Tavendo, filho de uma cigana e de um índio, que foi criado por um tamanduá-bandeira e um lobo-guará. Ao longo da encenação, ele conta histórias, como a que relembra a sua primeira incorporação e a encarnação em que foi uma acompanhante francesa. A direção é de Jarbas Homem de Mello.

Estreia sáb. (8). Sáb., 18h. Teatro Itália Bandeirantes. Av. Ipiranga, 344, República. R$ 80. Até 29/4. https://bileto.sympla.com.br/event/81517/d/187668/s/1270360

Expo

Antropologia da Beleza

A exposição Antropologia da Beleza traz o olhar do fotógrafo e indigenista Renato Soares para os povos indígenas, especialmente os que habitam a Amazônia. A mostra é resultado de mais de 30 anos de pesquisa e expedições de Soares, discípulo de Orlando Villas Bôas, em contato como 90 etnias indígenas.

Abertura 2ª (11), 19h. 2ª a sáb., 9h/19h. Kobbi Gallery. Tv. Alonso, 23, Beco do Batman, Vila Madalena. Gratuito. Até 13/5.

José Moraes - 100 anos - Monográficas 5 (foto 11)A exposição José Moraes - 100 anos - Monográficas 5 traz cerca de 100 obras, a maioria pinturas, além de algumas peças de seu ateliê, como cavalete e um ex-voto, e catálogos das exposições do artista carioca ligado ao modernismo. A curadoria é de Enock Sacramento.

2ª a 6ª, 9h/19h; sáb., 10h/14h. Galeria de Arte André. R. Estados Unidos, 2.280, Jardim Paulistano. Gratuito. Até 29/4.

Passeio

Família no Parque

Em edição especial de Páscoa, com brincadeiras temáticas como caça ao ovo e a presença do Coelho da Páscoa, o evento Família no Parque conta com diversas atrações, entre elas, infláveis gigantes, tirolesa, jet boat e parede de escalada.

Hoje (7), sáb. (8) e dom. (9), 10h/18h. Parque Villa- Lobos. Entrada Principal. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Entrada gratuita. Brinquedos a partir de R$ 8.