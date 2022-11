Héctor Bonilla, ator mexicano que fez papel de galã em ‘Chaves’, morre aos 83 anos

Publicidade

CIDADE DO MÉXICO - O ator, produtor e diretor de cinema, teatro e televisão Héctor Bonilla, que sofria de câncer renal, morreu nesta sexta-feira, 25, aos 83 anos. O artista mexicano ficou conhecido no Brasil por participar do clássico episódio ‘Um Astro Cai na Vila’, do seriado ‘Chaves’, no qual interpretou um galã, em referência a si mesmo.

“Informamos que hoje, 25 de novembro de 2022, após quatro anos de luta contra o câncer, morreu nosso querido esposo, pai, avô, companheiro e exemplo de vida: Héctor Bonilla”, disse a nota escrita por seu filho Fernando Bonilla nas redes sociais. “Morreu em casa, em paz, sem dor e cercado por seu círculo mais íntimo, que o acompanhou até o fim”, acrescentou.

“Sabemos que Héctor deixou um legado imensurável e muitos corações lamentarão sua perda. Saibam que, apesar da tristeza infinita que nos assola, temos a tranquilidade de nos despedir de um homem que partiu sem dever nada a ninguém, que viveu intensa e plenamente, que sempre pregou pelo exemplo e semeou amor e alegria por cada caminho que percorreu como quis”, completou o comunicado.

O ator Héctor Bonilla aparece ao lado de Dona Florinda, no episódio 'Um Astro Cai na Vila', de 'Chaves', no qual interpreta ele mesmo. Foto: Reprodução

Além disso, os familiares compartilharam um epitáfio que o próprio Bonilla escreveu para si mesmo alguns anos atrás: “Acabou o show, não perturbem, quem me viu, me viu, não sobrou nada”. O filho divulgou o vídeo com a mensagem.

No seriado ‘Chaves’, Bonilla participou do episódio ‘Um Astro Cai na Vila’, interpretando a si mesmo, como um galã. Héctor Bonilla surpreende a todos na vizinhança quando precisa de um macaco para consertar o carro. O Professor Girafales o ajuda e as mulheres lhe enchem de atenção.

Nascido em 1939, na Cidade do México, Bonilla teve tempo para desenvolver suas habilidades de atuação em novelas, séries de televisão ou filmes, mas também trabalhou como diretor, produtor e até músico. Ele estudou na Escola Nacional de Teatro do Instituto Nacional de Belas Artes do México (INBA), onde desenvolveu o talento de atuação que o levaria a participar de mais de 30 filmes e tantas novelas.

Aos 80 anos e, apesar de sofrer de um câncer renal desde o início de 2019, continuou exercendo sua profissão até os últimos dias e recebeu este ano o prêmio Ariel de Ouro da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas (Amacc).

Este é o maior prêmio concedido pela indústria cinematográfica mexicana e foi o toque final para uma carreira estelar que Bonilla construiu internacionalmente com “Rojo amanecer” (1990), filme que narra o movimento estudantil e o massacre de Tlatelolco, na Cidade do México, em 2 de outubro de 1968.

Outra das obras que lhe deu grande reconhecimento foi a peça de teatro “¡Vivan los muertos!”, em que o governo mexicano implementou um programa que oferecia passagens gratuitas para crianças analfabetas e de classe baixa.

“Se formos rigorosos, a única verdadeira escola de atuação que existe é o teatro. Se você tiver dois meses de ensaio e depois o tempo que durar a apresentação, cada vez você se sairá melhor. Mas no cinema... 15 tomadas? Isso não é nada “, explicou Bonilla em uma homenagem prestada pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Nacional de Belas Artes (INBA) em 14 de agosto de 2019.

Héctor Bonilla se casou com a atriz mexicana Socorro Bonilla, com quem conviveu entre 1976 e 1983. Mais tarde, em 1985, casou-se com Sofía Álvarez, também atriz, dubladora e contadora de histórias, com quem viveu até o fim de seus dias.

Héctor Bonilla, ao lado dos personagens Dona Clotilde, Chaves e Dona Florinda, no episódio 'Um Astro Cai na Vila', do seriado Chaves. Foto: Reprodução/Twitter

Durante o evento de homenagem aos 57 anos de carreira do Bonilla, cheio de emoções e lembranças, sua esposa teve inúmeras palavras de agradecimento e reconhecimento a quem foi seu companheiro de vida: um homem trabalhador e coerente. “Hector é um ator que trabalha em qualquer lugar que o exija, por mais modesto que seja. (...) É um homem coerente e generoso: é o que é e é o que há”, disse, durante a celebração.

O próprio ator assumiu esta homenagem e outras que recebeu durante esse ano como um ponto de viragem, mas também esclareceu que ainda tinha muita energia e vontade de seguir em frente com sua vida e com sua profissão.

“Amo profundamente a vida, tenho muita sorte de ter encontrado minha esposa, de ter convivido com ela por 38 anos e ter três filhos e sete netos de pessoas que amo profundamente”, detalhou em outra homenagem na Cineteca Nacional em junho de 2019.

Despedidas

Pelo Instagram, María Antonieta de las Nieves, a Chiquinha, lamentou a morte de Hector Bonilla. “Deus o tenha em sua glória. Lamento profundamente a partida do nosso querido Hector Bonilla. Um abraço para sua família”, escreveu.

Florinda Meza, a Dona Florinda, também deixou uma mensagem pela morte do amigo. “Minhas profundas condolências à familia dele”, disse pelo Twitter.

“Lamento a morte de Héctor Bonilla, um grande ator, honesto e sempre com convicções firmes. Abraço Sofia, seus filhos, familiares e amigos”, escreveu o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, junto com uma foto em que ambos aparecem abraçados.

A emissora Televisa também lamentou a partida do artista. “A TelevisaUnivision expressa suas mais sentidas condolências pelo falecimento do ator Héctor Bonilla. Teatro, cinema e televisão de luto por esta terrível perda. Descanse em paz”, diz a mensagem.

“Desenvolveu-se no teatro, televisão e cinema, onde participou de filmes como ‘Rojo Amanecer’”, lembrou o Ministério da Cultura do México em mensagem nas redes sociais.

“É com muita tristeza que dizemos adeus ao grande Héctor Bonilla”, declarou, por sua vez, a Filmoteca da Universidade Nacional Autônoma do México, observando que Bonilla deixa “um profundo legado em nosso cinema”.

Em 2019, a Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas (AMACC) concedeu o ‘Ariel de Oro’ a Bonilla, artista com uma extraordinária e extensa carreira de mais de 50 anos no cinema, teatro e televisão. “Ele nos cativou como ator por seu profissionalismo e versatilidade”, explicou a Academia ao justificar sua decisão de lhe conceder o prêmio naquela ocasião. /EFE