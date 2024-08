Não sei a quantas feiras do livro de Ribeirão Preto já fui, ela que funciona há décadas. Dez, doze? Eu, de Araraquara, que fica vizinha, invejava. Ribeirão, a metrópole onde o pessoal abonado de minha cidade ia fazer compras. O interior, em minha juventude, era repleto de rivalidades. Bauru x Marilia, Jau x Pederneiras, São Carlos x Araraquara, Marilia x Tupã e assim por diante. Campinas sempre dizia que corria sozinha, não era “interior”.

Até o dia em que Ribeirão Preto me chamou e me achei Machado de Assis. No ano seguinte, repiquei e me achei Graciliano Ramos. Outras vezes me vi Érico Verissimo, Fernando Sabino, Lygia Fagundes Telles. Ao ser chamado agora, entrei como eu mesmo. Carreguei três colegas: uma labirintite, uma gripe e um andar vacilante, além da bengala. Mas descobri os bastidores que fazem tudo funcionar. Uma frente única de jovens, atentas a tudo, que me levavam pelas mãos, o tempo inteiro. Tinha sede? A água surgia em um segundo. Queria café? Em um minuto tinha um cappucccino e um pão de queijo. Na hora de comer, duas ou três jovens surgiam do nada, me colocavam em um carro e íamos almoçar. Eu quis ver o show de Dori Caymmy e me vi levado à primeira fila. Encanto, potência e humor em um homem de 80 anos, à frente de um show de duas horas, impecável. Já estive em dezenas de bienais por este Brasil. Raras vezes vi tanta eficiência. Cuidadoras me levando pelas mãos, olhando o chão e avisando: buraco, degrau, rampa, sarjeta.