Antonia, valor inestimável

Naquele andar da Pró Matre, passavam macas, olhávamos e não era a que esperávamos, a de Rita e Antonia. Uns sentados, outros em pé, de tempos em tempos trocávamos, um se levantava, outro sentava. Maternidade lotada, deixamos o carro num estacionamento de rua, ficamos preocupados com o horário de fechamento. Na verdade, pouco importava se tivéssemos de buscar no dia seguinte, ou uma semana depois. Ansiávamos por ver a Antonia na “vitrine dos recém-nascidos”. Porém, o local onde ela nasceu, estava fora do circuito.

Por sorte, existe o celular. O que digo? Eu que o considero uma das loucuras do homem. Uma sobrinha, a Clara, médica, foi autorizada a acompanhar a cesariana dentro do centro cirúrgico. Registrava cada momento e postava. Assim, vimos flashes do parto. Logo, o médico Luis Fernando puxou a menina, que ele acompanhou há 40 semanas e cinco dias. E, com humor, levantou-a, no gesto histórico, celebrizado por Bellini no final da Copa do Mundo de 1958. Gesto que se eternizou.

Esta foto de Antonia sendo erguida ficará na história. Da família, claro. Admirável mundo novo. A primeira foto que tiraram de mim eu tinha 1 ano, a segunda, 3. Antonia foi gravada antes pelo ultrassom; foi vista com um segundo, com minutos, horas de vida. A tecnologia tem sua estranheza, mas emociona. Ouvir o primeiro som, o primeiro choro que um ser humano emite para mostrar que entrou na vida.

Olhava aqueles Instagrans e me perguntava: até quando acompanharei a evolução de Antonia? Foto: RitaE/Pixabay/Banco de Imagens

Vida em um mundo que pouco importância tem dado a ela. Mas esse é outro assunto. Naquele momento, o que importava era aquela menina que passou semanas abrigada dentro da mãe, e demorou para dar sinais de que desejava sair. Talvez intuísse o que a esperava. Mas gostou de sair. Para desmentir um avô cético. Mas, admito, a vida vale a pena. Quem sabe Antonia venha a ser atriz, historiadora ou cantora como Rita. Ou artista plástica como Diogo. Olhava aqueles Instagrans – décadas atrás dizíamos instantâneos – e me perguntava: até quando acompanharei a evolução de Antonia? Cada um dos netos me perguntou um dia: vô, me explique o mundo. Tomara eu esteja lúcido para ajudar Antonia a destrinchar o inexplicável.

Espero que ela seja uma a mais nessa luta pela sobrevivência, igualdade, diversidade, liberdade. Ela será diferente da mãe. Nasceu léguas adiante das avós. Anos-luz das bisavós. Nascer é mergulhar em um enigma, um labirinto, uma batalha, um prazer. É dar braçadas no imponderável. Seja o que for, uma vida a mais é fundamental para mudar as coisas. Antonia. Sabe que seu nome significa florescente, inestimável, sem preço, valiosa, a que está na vanguarda, alimentada de flores? Seja o que for, batalhe por esse nome, se alimentando de flores, dores e cores, pois é a vida, sim, que tem valor inestimável.