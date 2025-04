Opinião | Ao reencontrar aquelas canções, percebi que estou vivo

Ao reencontrar aquelas canções, percebi que estou vivo e muitos naquela sala ainda estão. Ouvir Brazilian Voices foi confirmar que a vida valeu, vale. Pena que tenha sido apenas uma noite de apresentação. Elas deveriam viajar pelo Brasil inteiro, ponta a ponta.

Naquela noite, olhei para o lado e vi um homem de cabelos e barba branquíssimos. “Sei quem é, conheço.” Ele se virou e estendeu a mão, era Geraldo Vandré. Amigo chegado de mais de 50 anos, teve vida atribulada, mas, para mim, é e será eterno, compositor de duas canções, Disparada e Caminhando (ou Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores), que mantiveram de pé muitos de minha geração e orientaram outros. Tudo se misturou na cabeça.

Fico com o Vandré, que significou resistência à ditadura e pagou alto por isso, mas nos fez cantar: “Vem, vamos embora que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. Refrão para hoje, com esse Brasil/Universo polarizado e Trump começando a destruir o mundo. Vandré e eu não trocamos palavra, era noite das Brazilian Voices em um Bourbon Street lotadíssimo, embalado por canções que mudaram a música no Brasil. Noite que trouxe canções que nos fizeram felizes e foi testemunhada por um homem que quis refazer o Brasil.