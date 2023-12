Revendo o evolucionismo, pode-se chegar à conclusão de que sapiens é a mulher

Mario Prata, isto é uma crônica ou não?

Lavei pratos, xícaras, talheres, deixei no secador, enxuguei a pia e a bancada. Minha mulher riu:

– Enxugar a pia? Para quê? Daqui a um minuto, vamos lavar alguma coisa.

– Então, enxugo de novo. Qual o problema?

– Sei! Você colabora. Mas a maioria dos homens nem entra na cozinha, ou quando entra e olha a geladeira, não encontra nada. Nem o litro de leite. Ou uma camisa recém-passada no armário.

Descobri que o míope olhar masculino no âmbito doméstico é assunto recorrente entre mulheres. Percebi que acontece comigo. Procuro o iogurte, não está em parte alguma, Marcia mal abre dá com ele, abre um sorriso. Este riso é o pior. Confirma a teoria de nossa frágil visão doméstica masculina.

Estando o meu oftalmo de férias, conversei com um aqui do bairro, ele considerou: “Mulheres que atendo, às vezes comentam. Homem enxerga ‘pouco’ dentro do lar. Não há comprovação científica, é mera prolepse. Pensei até em fazer tese. Mas posso te assegurar que homens não enxergam coisas triviais. Dia desses, estava em importante reunião e uma das cientistas percebeu o marido a enviar mensagens insistentes. Quando ela atendeu, o marido, despejou raivoso: ‘Onde você meteu o maldito Gelol?’. Na gaveta de remédios, ela respondeu. Geladeiras e armários são exemplos. Potinhos, vidrinhos, ramos de temperos, um ovo são invisíveis aos olhos masculinos. Uma cerveja enxergam. Mas um tomatinho, uma cebola? Nem pensar!”.

Cutuquei: “Então pode ser questão científica? A deficiência da visão masculina diante das coisas banais estaria ligada à evolução das espécies, estudada por Darwin?”.

O oftalmo não garantiu, mas concordou que há pesquisadores se debruçando sobre a questão. Sabe-se que a mulher pré-histórica caçava tão bem quanto o homem. Na evolução, o homem não teria desenvolvido tanto o olhar, sendo menos arguto que a mulher? Tudo por comodismo, desinteresse, ou, tendo-se em alta conta como Homo sapiens, sempre se achou superior? De modo que encargos como as crianças, o cozinhar, lavar, passar, bordar, seriam atributos não do Homo sapiens, mas sim da Mulher.

Mas a natureza castigou com esse detalhe: o homem não enxerga somente o que está dentro da geladeira ou do armário. Dê uma linha e veja se ele consegue passá-la pelo buraco de agulha. E muitas coisas mais, porém isso é uma conversa longa, complexa. E essa história de sapiens vem sendo posta em dúvida. Porque – garantiu o oftalmo – já há uma hipótese em fermentação. Revendo o evolucionismo, pode-se chegar à conclusão de que sapiens é a mulher. Pior será se concluírem que o homem nem humano é.