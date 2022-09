Irmã caçula de Gilberto Gil, Gildina, morre aos 79 anos

Faleceu, neste domingo, 11, Gildina Gil Moreira Santiago, irmã caçula de Gilberto Gil. A morte foi confirmada nas redes sociais do cantor e também de sua esposa, Flora Gil. Dina, como era chamada pelos familiares, tinha 79 anos e há alguns anos lutava contra o Alzheimer.

Na publicação de despedida, o perfil de Gil relembrou a infância dos irmãos, na Bahia. “São muitas as histórias dos dois, como a que envolve o primeiro violão do artista. Mais interessado em música do que a irmã, Beto “sequestrou” o instrumento que ela havia ganhado e assim começou a dedilhar seus primeiros acordes. Histórias que serão eternizadas na memória de toda a família!”, escreveu. Dina e Beto eram os apelidos dos irmãos na família.

Flora Gil também lamentou a morte da cunhada e citou a doença de Alzheimer enfrentada por Gildina. “O domingo da família Gil amanheceu muito triste com a notícia da morte de Gildina Gil Moreira Santiago, nossa querida Dina Gil, a dentista dos meninos, a risada deliciosa, a tia de tantos, única irmã de Gil, a segunda filha de Dona Claudina e Dr José Gil. Ela recebeu o diagnóstico de Alzheimer há muitos anos e a gente não falou mais de tantos sonhos na vida”, comentou Flora.

Os caminhos de Gilberto Gil na música e na vida contaram com a presença fiel da irmã. Em 1943, em Ituaçu, interior baiano, a caçula veio ao mundo. Tanto Gilberto quanto Gildina foram alfabetizados pela tia-avó Lídia, professora aposentada da tradicional Escola Marquês de Abrantes e mãe de criação do pai de Gilberto. Enquanto a avó preparava as refeições da família, Gil e sua irmã faziam as tarefas. Mais velhos, os irmãos se mudaram juntos para a capital Salvador, onde foram admitidos em uma escola de acordeom, na Academia de Acordeom Regina. A partir de então, a música invadiu a vida de ambos. Gil, inicialmente, utilizou o violão da irmã até ter o seu.