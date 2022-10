Já ouviu falar de ‘fat talk’?

Continua após a publicidade

Com divertidas paródias de celebridades, a atriz e comediante australiana Celeste Barber conquistou 9,2 milhões de seguidores no Instagram e 3,6 milhões no Facebook. Suas poses engraçadas de pegada “expectativa-realidade” rendem não só risadas: além de mostrarem o quão ridículo pode ser tentar imitar padrões irreais de beleza reproduzidos diariamente nas redes sociais, elas levam à reflexão do quanto somos influenciadas por eles.

A atriz e comediante australiana Celeste Barber usa poses engraçadas de pegada “expectativa-realidade” para divertir e mostrar o quão ridículo pode ser tentar imitar padrões irreais de beleza reproduzidos diariamente nas redes sociais. Foto: Vidmir Raic/Pixabay

Lembrei disso ao ler sobre o livro Fat Talk - em português, “conversa gorda” -, da antropóloga americana Mimi Nichter. Após passar três anos entrevistando jovens estudantes dos EUA sobre aparência, hábitos alimentares e dieta, ela analisou o impacto do costume de falar depreciativamente do próprio corpo ou do corpo de outras pessoas, tendo como referência modelos distantes de magreza. Sabe aquela conversa que rola diante do espelho ou com amigas e parentes do tipo: preciso urgentemente perder cinco quilos? Por que tenho pernas assim grossas? Como usar essa blusa com braços tão gordos? Parece inofensiva, não? Mas é fat talk que, geralmente, em vez de favorecer algum tipo de ação - como ir à ginástica ou comer de forma saudável -, acaba reduzindo a autoestima e contribuindo para transtornos alimentares, dietas sem acompanhamento e busca por procedimentos estéticos duvidosos.

A maioria das meninas brancas entrevistadas por Mimi disse não gostar de algo no corpo. E mesmo quem não fazia dietas costumava habitualmente falar sobre elas. Já as garotas negras se mostraram menos obcecadas com o tema. Para elas, beleza era mais questão de atitude. Muitas também disseram admirar a força da mãe. Em contrapartida, estudantes brancas relataram “provocações” sobre o corpo em casa e experiências de dieta conjunta com a mãe para escapar de coxas flácidas, quadril largo ou outra “maldição” de família.

Para a pesquisadora, mães têm de pensar muito antes de reclamar do corpo, pois, ao ouvir isso desde pequena, a criança terá grandes possibilidades de reproduzir estereótipos mais tarde. E de não gostar do corpo numa época em que algoritmos e redes sempre pioram tudo.

A própria Celeste já foi vítima deles em 2020, ao reproduzir pose da top sul-africana Candice Swanepoel. O Instagram considerou que sua foto violava diretrizes de nudez, mas liberou a de Candice, com exatamente a mesma parte do corpo. O tratamento diferenciado rendeu acusações de gordofobia. O Instagram voltou atrás e Celeste recuperou seu post - que, ironicamente, teve mais curtidas do que o da modelo. ,