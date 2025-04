Opinião | Filme sobre primeira mulher em orquestra é retrato profundo e sensível de uma vida feita de música

Difícil saber o que impressiona mais em The Only Girl in the Orchestra, vencedor do Oscar de curta-documentário e disponível na Netflix: a recusa da personagem, a contrabaixista Orin O’Brien, em se aceitar como tema para um filme ou a capacidade da diretora, Molly O’Brien, de oferecer dela, em pouco tempo, um retrato tão profundo e por vezes comovente.

Nascida em 1935, em Los Angeles, filha dos atores George O’Brien e Marguerite Churchill, ela foi a primeira mulher a ser contratada pela Filarmônica de Nova York, em 1966, quando a orquestra era dirigida pelo maestro Leonard Bernstein. Foi um feito e tanto. Em uma cena, ela e uma colega leem artigos de jornal da época, nos quais se reproduzem comentários sobre como a presença de uma mulher é uma distração para o público e para os colegas ou sobre como elas não tem a virilidade necessária para tocar certos repertórios.

PUBLICIDADE O documentário se passa no momento em que Orin, recém-aposentada, está se mudando de casa, e mostra sua preocupação com a segurança de seus contrabaixos e de seu piano durante o transporte. Eles são, de certa forma, como ela. Estão deixando um espaço seguro e conhecido. Parece haver algo de muito essencial, primordial, nessa mudança. Está no olhar dela, enquanto observa o apartamento que se esvazia, um olhar que permanece um bom tempo com a gente. Molly O’Brien, a diretora, é sobrinha de Orin, e só por isso ela aceitou que uma equipe de filmagem a acompanhasse. A breve conversa entre as duas é importante. Molly conta que, na infância, olhava para a tia que se mudou para Nova York para ser artista como um modelo que ajudou a definir o seu próprio caminho. Orin parece quase incomodada. E a observação que faz sobre seus pais (vou evitar o spoiler) a faz chegar a uma conclusão a respeito de si mesma. Crua, dolorida. Ao menos para nós.

Molly reage com uma surpresa quase desconfortável. E faz do documentário uma reflexão sobre processo histórico, protagonismos, visões que construímos a nosso respeito e sobre os outros, das crenças fundamentais que protegemos, para impedir que elas inevitavelmente se quebrem. E é sensível e profundo o suficiente para mostrar que tudo isso cabe no tempo de um olhar. Não é pouco para um filme de pouco mais de 30 minutos.