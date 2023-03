Isabel Leonard: "Cantar obras novas é parte da nossa história e será um legado para o futuro"

CURITIBA - A mezzo soprano americana Isabel Leonard faz nesta quarta-feira, 29, sua estreia no Brasil. Na capital paranaense, vai cantar ao lado da Camerata Antiqua de Curitiba um concerto com árias de óperas. A regência é de Ira Levin e a apresentação, no Teatro Positivo, é uma das muitas comemorações preparadas pela prefeitura para marcar os 330 anos da cidade.

Leonard segue o roteiro das grandes casas de ópera do mundo: Viena, Nova York, Milão, Paris, Salzburgo. Já ganhou três vezes o prêmio Grammy: em 2014, pela gravação de A tempestade, de Thomas Adès; em 2016, por produção de O menino e os sortilégios, de Ravel; e em 2021, por O diário de Anne Frank e Meditations on Rilke, com regência de Michael Tilson Thomas.

A mezzo soprano Isabel Leonard [Rebecca Fay/Divulgação]

A música contemporânea acabou ganhando presença importante em sua carreira, mas a ela somam-se papeis em óperas do período barroco, de Mozart ou do bel canto. Um pouco desse repertório estará no concerto de hoje. Antes de subir ao palco, ela conversou brevemente com o Estadão sobrea apresentação.

Você poderia falar sobre o repertório que escolheu para cantar no Brasil?

Queria trazer para o Brasil uma música que me acompanha há muitos anos. E algumas coisas novas, novas aventuras que estou experimentando também. Linda música, espero que todos possam aproveitar.

Continua após a publicidade

A música nova tem sido importante em sua carreira. Você sempre se interessou por esse repertório? Quão importante é para a formação de um cantor abordar essas obras?

Acredito que é muito importante ler tanto Shakespeare quanto peças modernas! Para mim, ao mesmo tempo em que é importante conhecer nossa história, estudá-la de maneira profunda, também devemos viver o presente. Cantar obras novas é parte da nossa história presente e será um legado, uma história para os que vierem depois, para as próximas gerações. O que se cria agora é um reflexo do nosso tempo e das nossas vivências, tal como as obras mais antigas eram um reflexo do seu tempo. Em última análise, trata-se de comunicar as histórias de todos os tempos e é extremamente importante pelo menos estar ciente das diferentes músicas que existem para contar essas histórias.

Como você definiria esse momento da sua carreira em relação ao desenvolvimento da voz?

A voz está sempre se desenvolvendo. E isso é algo que pode ser muito difícil para os cantores, dificulta uma sensação de estabilidade. Nossa voz é um tecido vivo... como todos os tecidos do nosso corpo, ela muda, está envelhecendo e, com sorte, ficando mais sábia! Minha esperança é que eu continue a cantar com clareza de som e compreensão. Não se trata de fazer um som que o mundo da ópera ou o mundo clássico "julga" como digno ou com valor. Trata-se de cantar com a voz que é sua, com sua impressão digital única, e encontrar força nessa singularidade em todos os momentos.

Nesse processo, é importante a escolha de repertório. Quais são seus planos? Como saber que é horas de enfrentar determinado papel?

Novos papéis podem surgir de maneiras diferentes. Às vezes, um mentor/treinador/professor pode dizer "agora é hora de você olhar para esse papel" e então você olha! Às vezes, você tem a sensação de que em algum momento vai cantar um papel, mas ainda não é hora. Carmen significou isso para mim, por exemplo. Eu sabia que poderia entendê-la como personagem e eventualmente cantar o papel, mas tive que esperar muitos anos. Cheguei ao momento em que posso cantá-la e é uma sorte que depois de todos esses anos essa esperança seja uma realidade (ela fará a estreia no papel em maio, na Ópera Nacional de Washington, nos Estados Unidos). Mas é possível também que, depois de muito tempo, você perceba que não é para você afinal!