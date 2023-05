Mahler, Strauss: o começo e o final de tudo

RIO DE JANEIRO - Quando esteve no Brasil com a Filarmônica de Viena em 1923, Richard Strauss trouxe consigo as partituras da Sinfonia nº 1 de Mahler - e é bem provável que naquele concerto de 17 de julho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o público brasileiro tenha ouvido pela primeira vez uma obra do compositor austríaco.

Cem anos depois, coincidentemente ou não, Strauss e Mahler estiveram juntos mais uma vez no palco do Municipal: na última quarta-feira, em concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica no qual foram apresentadas as Quatro últimas canções, derradeiras criações de Strauss, e a Titã, primeira incursão de Mahler pelo mundo das sinfonias.

Strauss criou as canções de forma independente, mas há nos textos elementos comuns o suficiente para que elas formem um ciclo sobre o fim. "Ampla e serena paz, tão profunda no crepúsculo vermelho. Estamos cansados de nossas viagens. Seria isso a morte?" Os últimos versos de No Crepúsculo dão o tom geral do ciclo, que evoca um fim feito não de desespero, mas, antes, de resignação reflexiva.

Na leitura do maestro Isaac Karabtchevsky, a temática parece sugerir um todo - ou ao menos uma construção que não ignora a individualidade das canções, mas as entendem como parte de um só arco dramático. É interessante, por exemplo, o modo como ele finaliza Setembro, a segunda canção do ciclo, com uma inflexão impregnada de tristeza a antecipar o início solene de Indo dormir - o que naturalmente torna mais intensa a segunda seção da canção, após o solo do violino (interpretado por Ricardo Amado), quando a alma encontra a possibilidade de viver mais profundamente no círculo encantado da noite.

Dona de uma voz camerística, feita de minúcias, a soprano Carla Caramujo sofreu com algum desbalanço entre orquestra e canto, e com isso nem todas as ideias musicais chegaram de modo eficiente ao público. Ainda assim, em especial em Setembro e No Crepúsculo, ela criou momentos envolventes e de profunda musicalidade.

Concerto da Orquestra Petrobras Sinfônica no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (Daniel Ebendinger/Divulgação)

Se Strauss fala de um fim, Mahler, na Titã, esboça musicalmente um início. A sinfonia nasceu com um programa extramusical definido pelo próprio compositor. E, nele, vamos do despertar da natureza à tomada do mundo por um herói ferido - do Inferno ao Paraíso, escreve o compositor sobre o último movimento da obra.

Continua após a publicidade

O próprio Mahler rechaçou o programa mais tarde, em defesa de uma música absoluta e não programática - o que não significa que essas ideias não tenham sido fundamentais no momento da criação da obra. E, seja como for, não é preciso um programa para que as cordas e madeiras, no início da sinfonia - tão bem construído pela orquestra e Karabtchevsky - soem como os rumores de algo que nasce.

Em Mahler, nem tudo é o que parece ser, ou ao menos os caminhos não se propõem de forma linear. No primeiro movimento, a evocação quase em tom de brincadeira da canção Eu caminhei pelos campos esta manhã, cujo texto fala de uma felicidade impossível; no terceiro movimento, a associação entre infância e morte: não se trata necessariamente da oposição de contrastes, mas da aproximação de ideias que no final das contas nascem do mesmo lugar. E há também, Karabtchevsky nos mostra, uma enorme importância nas transições entre as ideias musicais, pois há nelas verdades sobre o caminho, que parece interrompido e, por isso mesmo, ganha enorme peso dramático.

Biógrafos de ambos os lados evitam usar o termo amizade para falar da relação entre Mahler e Strauss. A correspondência entre os dois é vasta, mas costuma se limitar a assuntos musicais. Em uma carta de 1894, Mahler dá ao colega orientações para uma apresentação da Sinfonia nº 1: as conclusões, explica, são meramente aparentes; e qualquer luta só pode ser vencida após uma luta profunda; é por isso, explica, que uma vitória pode ser pouco provável mesmo quando parece estar mais próxima.

Quando, no movimento final, Mahler recapitula o momento inicial da obra e outros temas utilizados, pode estar nos falando da memória do início de uma jornada que agora termina, vitoriosa. Mas o herói que encerra a sinfonia já se transformou. Talvez ele, como o poeta das canções de Strauss, possa olhar o mundo agora de outra maneira. Mas em Mahler não há resolução ou resignação romântica. Daí que sua vitória é angustiante.

Uma angústia da qual ele está apenas começando a falar.