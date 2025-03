Opinião | Últimas canções de Richard Strauss nos levam da luz à escuridão. Há nelas alguma esperança?

No pôr do sol, Im Abendrot, foi a primeira das quatro a ser escrita, ainda que, no ciclo, seja a última a ser cantada. E nem poderia ser diferente. Mesmo que haja alguma divergência sobre a ordem em que elas devem aparecer – e aqui não há a intenção do compositor para guiar a decisão –, ela se parece, de cima a baixo, como uma conclusão. E não por acaso, ainda que não tenha sido assim na estreia, convencionou-se deixá-la para o final e abrir as Quatro Últimas Canções com Primavera, Setembro e Indo Dormir (as três escritas a partir de poemas de um jovem Herman Hesse cuja obra Strauss acabara de conhecer).

A Primavera surge com seus perfumes e pássaros, e com a visão da amada inundada pela luz. “Você me vê uma vez mais”, o agudo quase nos leva a outro domínio, etéreo, incorpóreo, da existência. Mas o olhar que a mulher dirige ao poeta o traz volta à terra, e seu corpo treme enquanto a observa.

A beleza da introdução de Setembro é enganosa; então, parece que não é; e, depois, já não sabemos. O verão, diz o poeta, estremece à medida em que encontra seu fim. Mas também sorri, surpreso e fraco, no sonho de um jardim moribundo. A música começa a se demorar nas palavras. “Jardim”. A melodia do início retorna, para logo se desfazer. “Lentamente”. A voz se desfaz com ela. E o verão finalmente fecha os olhos, cansados. “Olhos”.

Indo Dormir começa grave, um mundo escuro em que aos poucos alguma luz se insinua. O corpo procura a noite. “Noite”. No canto, ela é breve, áspera. Mas a mente quer, precisa, se livrar dos pensamentos; os sentidos anseiam por descanso. As trompas abrem espaço para o solo do violino, as outras cordas ao fundo, em respeito. É uma das melodias mais bonitas escritas por Strauss. “E a minha alma...” – o canto retorna, em um crescendo. A voz flutua como a existência que busca a profundidade da noite.